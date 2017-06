El ‘Rock & Shout Festival’ despierta interés por los club de fans

El arribo de Aerosmith, Incubus y Walk the Moon al Ecuador, como parte del ‘Rock & Shout Festival’ ha despertado el interés de sus seguidores por vincularse a los club de fans, así como a las comunidades virtuales creadas en las redes sociales. El concierto ha sido anunciado para el próximo 15 de septiembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa y las entradas ya están a la venta desde el miércoles 31 de mayo.

Así lo asegura Giulina Jarrín, miembro del Aero Force One, el fanclub oficial de la banda. Desde el anuncio del concierto, el fan page de Facebook, Aerosmith en Ecuador, administrado por Jarrín, empezó a registrar decenas de inquietudes sobre la membrecía al club de fans de Aerosmith.



El ingreso al Aero Force One, por ejemplo, tiene un costo de USD 39,99 más impuestos y un costo adicional por el envío de una camiseta oficial y un botón. En el caso de Incubus, existe un registro gratuito en la página oficial de la banda. Mientras en el fan page de Facebook de esta banda, había algunas inquietudes sobre el acceso y la numeración de las seis localidades habilitadas para este show, cuyos precios están entre los USD 35 y USD 250. En el fan page de Walk the Moon, había seguidores que pedían a la banda que también ofrezcan presentaciones en Perú, Argentina o Alemania.



Una de las ventajas de estas membresías es que los miembros del club de fans de Aerosmith e Incubus podían acceder a una preventa exclusiva, que se habilitó este miércoles 31 de mayo. Un día antes de que se abriera la venta al público en general. Este medio intentó contactarse con algún vocero de Ticketshow para saber cómo se desarrollaba la venta de entradas, pero no hubo respuesta.



Por su parte, Jarrín aseguró que a través de las redes sociales se había recibido reportes de varias personas que habían adquirido sus entradas sin contratiempos, tanto en los puntos de venta como en la compra en línea. Según esos reportes, también habría gente de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos que estaría interesada en asistir al concierto en Ecuador.



Para Jarrín, la presencia de Aerosmith por segunda vez al país tiene un significado especial, ya que está será la última vez que la banda toque en Ecuador antes de su anunciado retiro de los escenarios. Según Jarrín, también es una prueba de la influencia de las redes sociales, a través de las cuales se emprendieron campañas para mostrar la demanda que tenía un concierto como este a las empresas dedicadas a la organización de conciertos.