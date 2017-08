Esta semana está prácticamente tomada por los veteranos del rock 

¡Hasta Elvis Presley está en la lista de novedades!

Black Grape - ‘Pop Voodoo’

Han pasado nada menos que 20 años para escuchar un nuevo material de esta banda inglesa que mezcla el funk, la electrónica y el pop y que triunfó en los 90, aunque solamente en Europa a pesar de que formaba parte de la ola del britpop de la época. El grupo, liderado por Shaun Ryder, se ha reducido a dos miembros (Kermit es el otro que queda) y en esta ocasión ofrece un material divertido y bailable. Las letras de las 12 canciones, en cambio, son descaradamente ingeniosas, aunque dejan la impresión de que Ryder y Kermitt se hubieran quedado con asuntos pendientes desde su último disco y han decidido ajustar cuentas. Las 12 canciones del álbum contienen material explícito.

Eagles of Death Metal - ‘I love you all the time - Live at The Olympia Paris’



Todos saben que este grupo de California sobrevivió al sangriento atentado en la discoteca parisina de la Sala Bataclan, el 15 de noviembre del 2015, cuando sus integrantes lograron escapar por una puerta secundaria. Se trata de una especie de auto-reivindicación para terminar el concierto inconcluso por culpa del terrorismo. Ofrece 19 cortes, entre ellos ‘Wannabe in L.A.’, su única canción exitosa en su carrera, iniciada en 1998 (sí, no han sido amados por el gran público). Un puñado de temas tienen letras explícitas.

Randy Newman - ‘Dark Matter’



Se trata de uno de los gigantes de la música de Estados Unidos, aunque el público de América Latina lo ubica más por sus canciones para Pixar. Sí, el escribió los temas de Toy Story como ‘Amigo fiel’; pero las letras de este álbum, el primero desde el 2008, se ajustan más a sus obras fuera del cine, con letras sarcásticas y despiadadas sobre la realidad de Estados Unidos. Incluye ‘Putin’, que ya ha causado ronchas entre los partidarios del líder ruso por su despiadada burla. Las otras letras hablan de los Kennedy, el legendario músico de blues Sonny Boy Williamson, la ciencia y la religión, el amor e incluso la pérdida. Lástima que solo son 9 cortes.

Elvis Presley - ‘A Boy From Tupelo’

El Rey revive esta enorme colección de ¡85 canciones! grabadas entre 1953 y 1955. Hay sesiones de estudio, en vivo y algunas rarezas que recuerdan por qué este chico hizo del rock la banda sonora del mundo.