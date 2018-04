Rick muestra su lado más oscuro en un crudo episodio de 'The Walking Dead'

En el capítulo 14 de la octava temporada de la serie 'The Walking Dead', titulado 'Still Gotta Mean Something' ('Todavía tiene que significar algo'), Rick pasa uno de sus peores momentos y busca venganza sin descanso. Parece que los suyos buscan llegar a un acuerdo con los Salvadores, pero Rick tiene claro su objetivo.

Atención: Esta nota contiene 'spoilers'

El episodio comienza mostrando cómo Jadis escapó de la masacre de los Salvadores. En un salto al presente, la líder de los Carroñeros aparece con Negan, a quien tiene retenido.



Además de Jadis, el capítulo pone el foco en Rick. A pesar del deseo de paz que Carl expresó antes de morir, su padre está decidido a vengarse y matar a Negan. Michonne y Maggie quieren seguir el plan de Carl, mientras que Al, desertor de los Salvadores, busca convencer a Rick para que dé una segunda oportunidad a algunos de los suyos que quieren empezar una nueva vida.



Rick, descontrolado, sale solo al bosque y, como un 'revival' de la tercera temporada, Morgan le encuentra. Ambos son capturados por los Salvadores que escaparon durante el asalto a Hilltop, quienes planean abandonarlos a merced de los caminantes. Entonces Rick le propone algo a Al: si los Salvadores les ayudan, les permitirán vivir en Hilltop.



"Tú no querías esto", suplica Rick. "Tomaste una decisión en una fracción de segundo y elegiste mal, pero no es demasiado tarde. Nos liberas, cooperas, te ofreceremos un nuevo comienzo. La oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Convertirte en uno de nosotros. Te doy mi palabra. No hay mucho que valga en estos días, pero la palabra de un hombre tiene que valer algo".



Los Salvadores aceptan y les liberan, e incluso uno de los captores salva a Rick de ser mordido. Sin embargo, Rick le corta el cuello y después, con ayuda de Morgan mata al resto. "Mentí", dice Rick a uno de los Salvadores moribundo.



Aunque Rick no está cumpliendo la promesa de Carl, al final del episodio se le puede ver leyendo la carta que su hijo le dejó antes de morir, que no había leído hasta entonces.



Por su parte, Jadis mantiene prisionero a Negan, quien le asegura que él no ordenó la matanza de los Carroñeros y culpa a Simon. Jadis amenaza con destruir su bate y Negan hace lo propio con una foto de una amiga de Jadis. Es en ese momento cuando un helicóptero aparece, Jadis lanza una bengala pero no consigue que la vean. Al final, la líder de los Carroñeros libera a Negan, tras rechazar su oferta de unirse a los Salvadores.

Negan conduce dirección al Santuario y a mitad de camino, ve a alguien en la carretera y lo recoge. Ambos llegan al Santuario y Negan pide a los Salvadores que están custodiando la entrada que no avise de su llegada, pues tiene sorpresas para algunos de ellos. Todo apunta a que Simon, entre otros, tendrán problemas en los próximos capítulos.