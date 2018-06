Representantes del sector audiovisual se reunieron con Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Frente a un grupo de representantes del sector audiovisual ecuatoriano, el presidente Lenín Moreno reveló que tiene escrito un guion titulado ‘Indiano John’, sobre una aventura mágica al estilo de ‘Indiana Jones’, pero que ocurre en el Ecuador. No lo hizo con la intención de buscar apoyo para la producción de la misma, sino como parte de sus experiencias personales con el cine, en el marco de una reunión denominada Encuentro con el cine ecuatoriano.

La cita se realizó la mañana de este miércoles 20 de junio del 2018, en las instalaciones del instituto de formación cinematográfica Incine y en la que el mandatario atendió una serie de pedidos e inquietudes sobre las necesidades del sector.



“Me he identificado con ese deseo de hacer un cine diferente, que haga pensar a la gente”, dijo Moreno, quien en su presentación reconoció el valor cultural de la producción audiovisual, pero también admitió que el cine nacional sigue rezagado “por la falta de apoyo del Gobierno, la falta de compromiso con la empresa privada y la falta de entusiasmo en generar actores nacionales”, limitaciones frente a las cuales anunció que este año elevará a USD 1 700 000 los fondos públicos para el fomento del cine nacional.



La decisión fue bien recibida por los asistentes al conversatorio entre los que figuraban Alfredo Mora, director del festival Encuentros del Otro Cine (Edoc); Raúl Pérez, Ministro de Cultura; Álex Altamirano, presidente de Uniactores; Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador; Jan Vandierendonk, director ejecutivo del Icca; Diego Coral, director de la Cinemateca de la CCE; Enrique Ponce de León, Ministro de Turismo; Diego Mignone, fundador de Uniarte y Uniactores; Andrés Michelena, Secretario de Comunicación; Camilo Luzuriaga, presidente de Egeda Ecuador, entre otros.



Los representantes del audiovisual llegaron a la reunión con propuestas. El actor Diego Mignone explicó que una de las claves para desarrollar una industria alrededor del audiovisual está en los incentivos fiscales.



Dichos incentivos tienen que ver con la exoneración de impuestos sobre actividades como importación de equipos para producción audiovisual, creación de estudios cinematográficos, construcción de salas de cine, servicios especializados, reinversión en producción, así como créditos fiscales para rodajes dentro del país y la asignación del 25% del Impuesto a la renta para invertir en proyectos locales calificados por el Icca.



Ponce acotó que desde la perspectiva del turismo los incentivos fiscales representan una triple ventaja para el país: los réditos económicos de la producción local, el ingreso de divisas a través de la producción internacional y la promoción del Ecuador como lugar de destino.



“En su momento planteamos al Ministerio de Economía y Finanzas para que se incorporara en el proyecto de Ley económica urgente aquellos incentivos referentes a la industria cinematográfica desde la perspectiva del turismo. No sé que pasó en el camino, pero no llegaron a la Asamblea y no fueron incorporados al proyecto” y que después del segundo debate en la Asamblea Nacional dependerá del Ejecutivo.



En esa misma línea, Andrea Nina, viceministra de Cultura, dijo que desde esta cartera de Estado se trabajó en un Decreto sobre la reducción de servicios culturales con IVA cero, cuyo impacto fiscal sería menor a los USD 2 millones y que está listo para la firma del Ejecutivo.



Mariana Andrade entregó al Presidente un documento con una propuesta para la reforma a la Ley de Comunicación, “que va a provocar un fomento al sector audiovisual” desde este marco legal.



Gabriela Calvache abogó por agilitar y mejorar el sistema para el fomento a la producción audiovisual y propone un mecanismo de financiamiento permanente para el Icca, a través de la reasignación de los impuestos municipales que se aplican a la exhibición de películas extranjeras hacia un fondo para el cine y el audiovisual.



Calé Rodríguez recalcó que los incentivos a la producción audiovisual, que se deriven de la interacción entre el Estado y el sector privado, tienen la capacidad de transformarse en productos y servicios de exportación.



Daniela Fuentes, del Gremio de animadores, espera que las propuestas sean acogidas por el Ejecutivo y se concreten a través de acciones y mandatos legales que propicien el desarrollo del audiovisual y de la cultura en general. Mignone dijo que la reunión demostró la capacidad de acción que se puede alcanzar a través de la organización gremial en conjunto con actores políticos que apuntan a un objetivo común y nacional.