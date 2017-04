Residente, excantante de Calle 13, cree que la música de moda es como la 'comida chatarra'

El rapero puertorriqueño Residente, antiguo cantante de Calle 13, criticó este 26 de abril del 2017 en Miami a sus colegas que hacen música únicamente con el objetivo de vender y los comparó con productores de "comida chatarra".

Durante una charla en la Conferencia Billboard de la Música Latina que tiene lugar en Miami (EE.UU.) esta semana, Residente no titubeó a la hora de criticar el momento que escasez creativa que vive la música actual: "Si solo haces música para vender no eres artista. Eres comerciante".



Residente afirmó ante una audiencia de talentos emergentes, ejecutivos de la industria discográfica, periodistas, publicistas y representantes que es incapaz de "distinguir" quién es quién al escuchar las "cinco canciones más populares en la radio".



"Son idénticas, cuatro acordes fuertes, y es una falta de respeto a lo que están haciendo música de verdad. Es algo que le hace daño a la música", destacó.



Sin embargo, aseguró que su crítica no se dirige hacia la música comercial como tal, pues subrayó que algunos de sus temas resonaban con facilidad con la gente, comenzando con Atrévete, su primer éxito con Calle 13, y su nuevo sencillo, Desencuentro.



"Se trata de una canción que nació hace seis años cuando me mandé a hacer mi DNA", contó el artista, quien asegura que todos sus temas son un reflejo de lo que le pasa en su vida real.



El dardo del músico boricua se dirige más bien a la falta de calidad y creatividad, a utilizar una fórmula ya creada para garantizarse más opciones de lograr un éxito.



Durante la charla en la conferencia, René Pérez Joglar, verdadero nombre del músico, aprovechó para dar detalles sobre Desencuentro.



Explicó que, siguiendo sus orígenes, viajó recientemente por países como Croacia, Ghana, Burkina-Faso y China, entre otros, de donde vinieron sus ancestros, para después terminar en Puerto Rico.



Su travesía fue documentada en el video de Desencuentro, que forma parte de 'Residente', su primer disco como solista después de la separación de Calle 13, el dueto que conformó con su hermano Eduardo (Visitante) en 2004.



Asimismo, le rindió un homenaje al artista panameño Rubén Blades, a quien descubrió como su "master jedi" y contó que su música fue la primera ventana que le transportó al mundo durante su infancia en Puerto Rico.



"Mi mamá nos ponía a limpiar, y me acuerdo limpiando el inodoro y oyendo sus canciones, viajando por todos esos países increíbles de América Latina", recordó con nostalgia.



El hecho de que Blades, así como otros artistas que respeta, entre los que mencionó a los mexicanos Gael García Bernal, Diego Luna y Alejandro González Iñárritu, sean sus amigos y disfruten de su música le hace sentir exitoso, y dice que eso es lo único de lo que presume.