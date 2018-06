Renuncia jefe de animación de Disney tras ser acusado de conducta inapropiada

LEA TAMBIÉN

El jefe de animación de Disney, John Lasseter, anunció este viernes 8 de junio del 2018, que dejará el estudio a final de año tras volver de la licencia que tomó en noviembre cuando fue acusado de comportamiento impropio.

“Los últimos seis meses me dieron la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, mi carrera y mis prioridades personales ”, señaló el ejecutivo de 61 años en un comunicado divulgado por la compañía.



“ Aunque continúo dedicado al arte de la animación e inspirado por el talento creativo en Pixar y Disney, he decidido que el final de este año es el momento correcto para comenzar a enfocarme en nuevos desafíos creativos".



Director pionero de 'Toy Story ' y 'Toy Story 2' , Lasseter reconoció en noviembre que hizo sentir a su equipo “ irrespetado o incómodo ” con abrazos no deseados y que se "quedó corto" en garantizar una cultura de "confianza y respeto" en la oficina.



Su salida se enmarca en la ola de escándalos de abuso sexual en Hollywood, que comenzó con las denuncias de abuso del productor Harvey Weinstein que dieron pie a movimientos como el #MeToo.



Ganador de un Óscar, Lasseter es conocido por transformar a Pixar de un pequeño departamento gráfico a Lucasfilm, el más exitoso estudio de animación en el mundo.



“ John tuvo un paso notable por Pixar y Disney Animation, reinventando el negocio de la animación, asumiendo riesgos impresionantes y contando historias originales de alta calidad que durarán para siempre ” , indicó Robert Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company.



El estudio indicó en el comunicado que Lasseter tendrá una posición de consultor hasta el 31 de diciembre.



“ Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones, que dieron un cambio magistral y notable a los estudios de animación de Walt Disney".



Lasseter se dijo igualmente "orgulloso" de los logros que Disney y Pixar "alcanzaron bajo" su "liderazgo" .