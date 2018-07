Maestra de la intriga en 'Juego de Tronos': Diana Rigg cumple 80 años

LEA TAMBIÉN

Tras un cuarto de siglo de descanso, Diana Rigg ha vuelto a Broadway como la madre del profesor Higgins en el musical 'Mi Bella Dama'. La noche del viernes 20, cuando cumplirá 80 años, volverá a subirse al escenario. En 1994 se alzó con un Tony por su interpretación de Medea, la obra de Euripides, y este año volvió a estar nominada.

Tiene un pequeño papel, pero le encanta actuar en directo, al menos en la mayoría de los casos: "Agradecí que no tuviera que cantar", bromeó en el programa Entertainment Tonight. "Y el público también debería".

Aunque Rigg pasó su infancia en la ciudad india de Jodhpur, siempre sintió que su hogar estaba en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Sus padres la alababan en raras ocasiones: "Mostraban su afecto diciéndote en qué te equivocabas", contó. Con 17 años fue admitida en la famosa escuela de interpretación RADA de Londres y después actuó en la Royal Shakespeare Company.



Pero en 1965, para disgusto de sus padres, lo abandonó todo y dejó su grupo de teatro para dar el salto a la televisión. Adoraba a Shakespeare, explicó a la revista American Theatre más tarde. "Pero me había encasillado yo sola como actriz clásica y debía escapar". Desde entonces utiliza su popularidad en películas y televisión para llenar las butacas en sus actuaciones teatrales.



Con su papel como la agente Emma Peel en la serie de televisión "Los vengadores" se convirtió en un "sex symbol" internacional en los 60: "Porque era una adelantada a su tiempo", según contó Rigg a la cadena estadounidense CBS News sobre su personaje.



"Porque era muy inteligente, capaz, graciosa, sexy e independiente". También ayudó que llevara trajes de piel y vinilo ajustados y venciera a sus enemigos con "sex appeal". Pero la dama Diana -lleva este título desde que la Reina le rindió homenaje en 1994- veía la pasión de su público como algo un poco alarmante. "No era de ninguna manera ingenua", recordó en una entrevista con el "NY Post". "Pero tener ese grado de notoriedad era un poco impactante".



Pese a su fama ganaba menos que los cámaras de la serie. Cuando se enteró, protestó, pero nadie la apoyó, ni siquiera Patrick Macnee, quien interpretaba al protagonista masculino y con el que se entendía bien. "No corrió riesgos. Seguramente ganaba dinero a espuertas y estaba muy contento con su sueldo".



Tras dos temporadas, abandonó la serie. En el NY Post recordó su lucha contra esa discriminación: "Se consideró como un mal comportamiento, un acto de crudeza, poco femenino y codicioso. Nadie dijo nada. Me alegra ver cómo las mujeres se apoyan ahora mutuamente".

En 1969 fue elegida como la primera chica Bond y única que se casó con el espía. El inexperto modelo George Lazenby interpretó al galán en 'El servicio secreto de su majestad' por primera y última vez.



Diana Rigg no parecía tener una muy buena impresión de él: "Me seleccionaron para ayudarle y aportarle dignidad". Los años 70 y 80 los pasó entre los escenarios y las cámaras: actuó, por ejemplo, en la adaptación al cine de la obra de Agatha Christie 'Muerte bajo el sol', y dio vida al personaje Eliza Doolittle, la vendedora de flores en la versión de 'Mi bella dama' 'Pigmalión', de George Bernard Shaw.



Y en los años 90 volvió al trabajo, al igual que compañeras como Judi Dench, Helen Mirren y Maggie Smith. Pero no fue hasta 2013, con 75 años, cuando volvió a estar en el centro de atención. Esta vez como una maestra de la intriga: se transformó en la cínica reina de Dorne, Olenna Tyrell, en la popular serie 'Juego de Tronos'.



Gracias a este personaje volvió a estar nominada este año por cuarta vez a un premio Emmy. "Estoy entusiamada por que la gente joven se identifique con esta vieja impertinente", contó a la CBS News. La dama Diana estará en Broadway hasta Navidad y después viajará río arriba por el Amazonas. Con 80 años está mejor posicionada en el negocio que hace 20 años.



"Simplemente me ha llegado a una avanzada edad, uno tras otro, zack, zack, zack", explicó divertida. "Y yo me siento y digo: 'Bueno, muchas gracias. ¿Por qué ha tardado tanto?'".