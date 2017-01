Los integrantes de Reik recordaron el episodio de Liz y Fer

Han pasado ya varios meses desde que Fer le pidió a Liz que lo desbloqueara de una forma bastante particular. Sin embargo, las reacciones a la publicación siguen apareciendo. Es así como la banda de pop latino Reik compartió la imagen en sus redes sociales.

“Oye Liz, no seas mala… Cree en el amor una vez más”, escribió el encargado de la cuenta de Facebook de la banda, reconocida por temas como Me duele amarte o Ya me enteré, este lunes 2 de enero de 2017. La publicación, hasta las 16:00 de este lunes, cuenta con más de 70 000 ‘likes’, 4 000 comentarios y ha sido compartida casi 10 000 veces.



La mañana del pasado 9 de junio de 2016, los habitantes del norte de Guayaquil se sorprendieron con un hilarante cartel colgado sobre un paso a desnivel: “Liz por favor desbloquéame. Soy Fer”, anunciaba la pancarta.



En pocas horas, la etiqueta #LizDesbloqueAFer se convirtió en tendencia nacional en la red social Twitter y miles de usuarios se volcaron a comentar sobre la graciosa manera de pedir disculpas de este guayaquileño.



A su vez, marcas comerciales de todo tipo, instituciones públicas y hasta aspirantes a la presidencia utilizaron la plataforma para postear mensajes graciosos frente a la situación.