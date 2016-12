Temas que saltaron de las redes a la sobremesa

La rutina parece haberse convertido en una enorme sucesión de posteos, en un interminable tren que jala y jala vagones que, conforme vamos actualizando nuestra página de Facebook o refrescando nuestra cuenta de Instagram, vamos desechando. Los compartimos. Los mostramos a los compañeros de trabajo o a los parientes en la casa. Nos reímos. Y luego, adiós, el que sigue.

En esta nota, de manera incompleta, están algunos de esos temas que pasaron por las redes pero que dejaron algo más de sustancia en las charlas de sobremesa. Por ejemplo, la fiesta rosada de Rubí pasó de ser una anécdota, una simple invitación digital a un evento de masas sin precedentes de la sociología. Más de un millón de personas respondieron que irían a La Joya, un pueblo de San Luis Potosí de solo treinta casas. Al final fueron 30 000 personas en un acto tomado por gente del espectáculo, marcas y políticos oportunistas.



Rubí, además, sirvió para matizar el debate de la ‘posverdad’, una palabra de moda en este año luego del Brexit, el No al acuerdo de paz en Colombia y la victoria de Donald Trump. La posverdad se refiere la formación de la opinión pública no a base de hechos sino de emociones.



Otros hechos no fueron tan cuestionadores como Rubí pero sí arrancaron reflexiones pero sobre todo emociones, sentimientos, incluso de culpa. Como el drama ecológico desatado, quién diría, por el aguacate: por cada kilo se requieren 242 litros de agua. O la delicada operación para separar dos cráneos, algo que solo ha ocurrido 59 veces.



O la larga espera tras una batalla judicial sin precedentes para que el co-creador de Batman, el que imaginó el disfraz de murciélago, el que edificó Gotham, el que pintó villanos como el Guasón, por fin sea reconocido en los créditos.



Sí, la posverdad empieza a ser parte de nuestra sobremesa.



El aguacate se puso de moda



La demanda de esta fruta creció en EE.UU. a tal punto que fomentó nuevos cultivos en América Latina, lo cual generó una crisis ambiental: se perdieron mil hectáreas de bosque en México.

Disney es el rey de la taquilla



Nunca antes un estudio de cine recaudó USD 7 000 millones en un año. Éxitos como ‘Captain América: Civil War’, ‘Zootopia’, ‘Rogue One’ y ‘Buscando a Dory’ fueron arrolladores.

La ‘resurrección’ de peter Cushing



Este actor murió en 1994 y es recordado por interpretar al general Tarkin en 1977. El filme ‘Rogue One’ lo recreó digitalmente, lo que abrió un debate: ¿es ético utilizar así a los fallecidos?

El carruaje de la reina

​

Los infortunios de Angie Vergara, la reina de Quito 2015-2016, con su San Remo, conmovieron a los quiteños. El auto se convirtió en símbolo de la sencillez de la soberana. Al final, ¡se lo repararon!



El regreso de Nokia



Los celulares de la finlandesa Nokia dominaron el mercado entre 1998 y 2003, pero el auge del smartphone la sacó del juego. Nokia regresa y anuncia sus propios smartphones para el 2017.

Siameses unidos por el cráneo



El doctor James Goodrich lideró una cirugía de 16 horas para separar a los siameses Anias y Jadon McDonald, que nacieron con los cráneos unidos. Aún hay que esperar su evolución médica.

Batman reconoció a su otro papá

​

En el filme ‘Batman vs. Superman: Dawn of Justice’ por primera vez se dio crédito a Bill Finger como co-creador del superhéroe encapuchado. Desde 1939 solo se daba crédito a Bob Kane.

Los primeros refugiados climáticos



La isla de Jean Charles, en Luisiana, se hundió debido al calentamiento global y la erosión de la costa por causas humanas. Los 50 habitantes fueron reubicados, ante el estupor del mundo.

La República Checa es ahora Chequia



Los checos pidieron que el mundo deje de llamar a su país por el nombre oficial de República Checa y que se use ‘Cesko’, su topónimo. En español es Chequia mientras que en inglés es Czechia.



Budistas que traficaban con tigres

​

Los monjes budistas del Templo de los Tigres de Kanchanaburi, en Tailandia, maltrataban a los felinos. Se clausuró el templo luego de que la Policía halló 40 crías de tigres congelados en el lugar.