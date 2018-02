Un rapero  condenado a tres años y medio de cárcel por injurias al Rey

El rapero español Valtonyc ha sido condenado a tres años y medio de prisión por injurias y calumnias graves contra el Rey por las letras de sus canciones, en las que la Justicia ve también delitos de amenazas y enaltecimiento del terrorismo.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó este 20 de febrero del 2018, la sentencia previa de la Audiencia Nacional, al rechazar los argumentos del acusado, José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, que había aludido a la libertad de expresión y a la creación artística como defensa.



De igual manera, Valtonyc había subrayado que sus canciones estaban escritas en el "lenguaje del rap", que es "extremo, provocador, alegórico y simbólico".



Los magistrados consideran que las canciones, publicadas en Internet en 2012 y 2013, "con máxima difusión", incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO y ETA, responsables de la muerte de centenares de personas en España, y a algunos de sus miembros, así como en contra del Rey y su familia.

"El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley", es una de las frases en las que el rapero hace referencia a la Corona española, mientras que los mensajes terroristas aparecen en otras como "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado".



"Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa", recalca la sentencia del Tribunal Supremo.



Valtonyc, de 24 años, que ha publicado la decisión judicial en su cuenta de Twitter, ha lanzado una nueva canción en la que rapea "a mí no me para ninguna sentencia".