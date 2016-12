El rap y la música urbana, lo más sonado en 2016

Algunas plataformas digitales publicaron listas con los temas y discos más escuchados del año, actualizadas hasta el 20 de diciembre. En estos ‘charts’ se destacan las canciones urbanas y las fusiones latinas, pues artistas como Maluma, Shakira y Nicky Jam figuran en los primeros lugares.

Sin embargo, los gustos de los oyentes de los países de habla hispana son bastante diferentes a los de países de habla inglesa. Por ejemplo, Amazon Ultimate Music publicó dos listas con los discos más descargados del año y, mientras en Estados Unidos el ganador fue el musical ‘Hamilton’ de Broadway, en Latinoamérica el álbum más comprado fue ‘Quítate las gafas’, de Melendi.



La plataforma de música Spotify publicó listas temáticas, por canciones, artistas y bandas. En los dos primeros casos, el músico ganador fue el rapero Drake, seguido por otros cantantes como Mike Posner, Rihanna y Justin Bieber. En el caso de agrupaciones, Spotify dio a conocer que la más escuchada fue Twenty One Pilots.



En un ‘chart’ diferente, la plataforma destacó las canciones urbanas más populares del año, teniendo en los primeros lugares a Otra vez (Zion & Lenox), Hasta el amanecer (Nicky Jam), Borró Cassette (Maluma) y Shaky Shaky (Daddy Yankee).



El estadounidense Nicky Jam también apareció con el éxito Hasta el amanecer entre los videos más vistos de YouTube, con más de 900 000 reproducciones. En ese canal de videos, el grupo femenino Fifth Harmony rompió los récords con más de 1 200 millones de visitas en el video del tema Work From Home.



Otra de las canciones que se repiten en Spotify y en YouTube es Work, de Rihanna con Drake, pues el video explícito del tema tuvo más de 800 000 visualizaciones en YouTube y convirtió a la cantante en la mujer más escuchada del año en una de las listas publicadas por Spotify, con más de 26 000 usuarios registrados en su página de música.



En Latinoamérica, iTunes tuvo como protagonista a la colombiana Shakira, pues su canción Chantaje, en compañía con el también colombiano Maluma, fue la más descargada. Pero la autora de Pies Descalzos también ocupó el cuarto puesto de ese mismo ranking, con el éxito La Bicicleta, en el que canta a dúo con su compatriota Carlos Vives.



Maluma también ocupa otro lugar en la tienda de Apple, pues su tema Vente Pa’ca, junto a Ricky Martin, también fue un éxito en descargas en 2016. La lista la completa la banda juvenil CNCO, que resultó ganadora del ‘reality show’ La Banda y de la que forma parte el ecuatoriano Christopher Vélez.



El nuevo disco de la banda británica de rock Rolling Stones igualmente fue muy popular este año, aunque solo aparece en el ‘Top 5’ de Amazon. Sin embargo, ‘Blue and Lonesome’ está en el ‘Top 10’ de descargas en Spotify y de iTunes.