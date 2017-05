Rafael Correa envía a la Asamblea reformas a la pensión alimenticia, prisión por falta de pago y tenencia de hijos

Las reformas al Código de la Niñez en temas relacionados a pensiones alimenticias, tenencia de hijos y prisión por falta de pago llegaron a la Asamblea Nacional. Fueron enviadas este jueves 18 de mayo del 2017 por el presidente saliente Rafael Correa.

En su cuenta de Twitter, Correa publicó: “Acabo de mandar las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, en todo lo que tiene que ver con pensiones alimenticias, coparentalidad, apremio, etc. Ojalá se genere un debate franco, con argumentos y no solo con opiniones”, escribió.

EL COMERCIO buscó copia del proyecto de reformas anunciado, pero aún no llega a manos de miembros del flamante Consejo de Administración Legislativo (CAL), instalado ayer en la Asamblea Nacional.



El debate sobre estos temas se ha profundizado en los últimos meses. Dos agrupaciones con puntos de vista opuestos han surgido en redes sociales.



El hashtag #NoTenenciaCompartida ha sido promocionado por madres que defienden la estabilidad emocional de los hijos, para que no se establezcan regímenes de tenencia tales en los cuales los niños crezcan en casas distintas, sin estabilidad. Asimismo, reprochan que padres cuestionen a las madres por los gastos de la pensión, cuando el cuidado cotidiano implica la necesidad de recursos no previstos, sin tomar en cuenta además el tiempo que ellas dedican a cuidar a los niños (bebés que se despiertan en las madrugadas, por ejemplo), aparte de sus actividades fuera de casa.



Del otro lado, Coparentalidad Ecuador es un colectivo de padres que impulsa este planteamiento, mientras que las madres que integran la Plataforma de Derechos por un Amor Responsable señalan que la tenencia compartida no debe ser impuesta sino consensuada y escuchando la opinión de los niños.



Ese grupo de padres insisten en que los cuidados de los hijos deben dividirse, así como los pagos de las pensiones alimenticias. A inicios del 2017, la discusión se ahondó más luego de las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Corte Constitucional (CC).



Los dirigentes de ambos gremios están a la expectativa que las reformas ingresen oficialmente a la Legislatura para participar en los debates sobre estos temas y presentar sus propuestas.



Autoridades como el defensor público, Ernesto Pazmiño, cuestionan la eliminación del apremio por pensiones alimenticias: prisión por falta de pago. “No puede ser justo de que a los niños y a las madres los dejemos de alguna manera desamparados si no tenemos un mecanismo de coerción contra los padres irresponsables que no pagan las pensiones”, dijo.



El 3 de mayo último, Pazmiño, participó en una reunión con el presidente electo Lenín Moreno. “Si existiendo la amenaza de la prisión preventiva (el padre) no cumple su responsabilidad, imagínese sin eso. Deberíamos buscar mecanismos adecuados para humanizar este tema”, señaló el titular de la Defensoría Pública, quien aseguró que Moreno coincidió con él, al poner reparos a la propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para revisar la tabla de pensiones alimenticias y la tenencia de los hijos, planteada por Correa.