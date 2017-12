Activista se hizo pasar por adolescente de 14 años para revelar cómo actúan los acosadores de menores en Internet

Qudsiyah Shah es una activista que tiene 20 años, la necesidad de investigar y revelar cómo actúan los abusadores de menores y cuáles son los riesgos a los que están expuestos los niños, la hizo hacerse pasar por una adolescente de 14 años

Para engañar a los pedófilos, la activista necesitó un uniforme de colegio, una diadema y un poco de maquillaje. Además de investigar el comportamiento de los abusadores de menores, lo hizo para exponer los riesgos que enfrentan los niños que navegan por la red.

Qudsiyah Shah, de 20 años, se hizo pasar por una adolescente de 14 para mostrar cómo operan los acosadores en las redes sociales. Foto: Captura de imagen de video de la BBC



Shah compartió su experiencia con la BBC. "Es repugnante y aterrador", dijo al medio británico. Explicó además que algunos de los comentarios que recibió "se verían fuera de lugar incluso entre adultos... pero hacia niños resultan totalmente impensables".



Para ejecutar su experimento, la joven activista difundió videos en tres plataformas de streaming: Periscope- que tiene 10 millones de usuarios-, Live.me y Omegle. Necesitó solo de pocos minutos para que le lleguen los comentarios, muchos de los cuales le pedían que se quite la ropa".

Qudsiyah Shah recibió mensajes explícitos; por ejemplo, le pidieron que mostrara sus senos. Foto: Captura de imagen de video de la BBC



Instantes antes de recibir los comentarios, notó que sus videos estaban teniendo mucha atención. "Al principio es agradable... pero se volvió todo muy oscuro muy rápidamente", contó.



Entre los mensajes que recibió, los internautas le pedían que muestre los senos, se quite el sujetador, etc. Otros hombres se ofrecieron a enseñarle sus genitales. "Creo que estás buena. Soy un chico, a veces me muestro a las chicas. ¿Quieres ver?", le dijo un usuario en Live.Me, una aplicación lanzada en el 2016.

Qudsiyah Shah, durante una interacción en redes. Foto: Captura de imagen de video de la BBC



Omegle es un sitio que permite a personas hablar con extraños a través de una webcam. En esta plataforma, la activista utilizó una sección supuestamente apta para menores de 18 años. Aún así, recibió comentarios subidos de tono. "Nadie debería estar expuesto a este tipo de contenido", dijo la mujer.

De acuerdo con la BBC, las plataformas Omegle y Live.me "no quisieron hacer comentarios sobre este asunto. Por su parte, Periscope- propiedad de Twitter- dijo al medio que "mantener a la gente a salvo es nuestra prioridad. Tenemos tolerancia cero hacia la explotación sexual infantil".