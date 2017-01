Mariah Carey podría ser demandada por la empresa que organizó el show en Times Square

La productora que organizó el festejo de fin de año en Times Square podría demandar a Mariah Carey, tras su actuación ante millones de espectadores.

De acuerdo con lo consignado por el sitio especializado TMZ, la productora Dick Clark Productions considera que está siendo difamada por la cantante, quien los acusó de haber hecho un "sabotaje" durante el concierto.



La cantante pareció sufrir problemas técnicos durante su actuación en directo desde la icónica plaza neoyorquina el sábado 31 de diciembre. Ante la sorpresa, el micrófono funcionaba sin problemas, pero la cantante prefirió no interpretar su tema Emotions sin el apoyo de las grabaciones. En su lugar, recorrió el escenario y le pidió al público que terminase las letras por ella.



Luego, intentó dar una explicación que no la dejó mejor parada: "No teníamos la pista para esta canción. Pero es un número uno". Además, intentó motivar a su público, pero el desconcierto fue total.

Además, un representante de Mariah dijo que ella decidió participar del show luego de que la productora le rogara que lo hiciera, y que lo hizo de manera gratuita.



Desde Dick Clark Productions, sin embargo, culparon a la cantante de 37 años, diciendo que se negó de hacer personalmente un test de sonido y que había suficiente sonido en el escenario para que pudiera escuchar la música.



"Se trata de una difamación", le aseguraron a TMZ desde la productora, además de considerar las explicaciones de Carey como "indignantes y francamente absurdas".

Por eso, Dick Clark Productions se reservó la posibilidad de iniciar acciones legales contra la artista. "En muy raras ocasiones hay problemas técnicos que pueden ocurrir en la televisión en vivo", afirmaron a TMZ. "Sin embargo, nuestras investigaciones iniciales indican que la productora no tiene ninguna responsabilidad con los problemas que se sucedieron durante el performance de la señora Carey en la velada de Años Nuevo", indicaron.