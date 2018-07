El príncipe Enrique participará con Elton John en una conferencia del Sida

LEA TAMBIÉN

El príncipe Enrique participará con el músico Elton John en la 22ª edición de la Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2018), según informó hoy (9 de julio del 2018) el palacio de Kensington.

El duque de Sussex estará presente los días 23 y 24 de julio en Ámsterdam (Países Bajos), para asistir en su papel de cofundador de la organización benéfica Sentebale -con sede en África-, que ayuda a jóvenes desfavorecidos, incluidos aquellos con VIH o huérfanos a causa de dicha enfermedad.



Durante la primera jornada, el príncipe Enrique participará en la conferencia "Let youth lead" ("Que lidere la juventud"), una iniciativa creada en 2017 con el objetivo de proporcionar una plataforma para que los jóvenes animen a sus compañeros a saber su estado como portadores, para así poder recibir el apoyo y el tratamiento adecuados.



El segundo día, el miembro de la familia real británica estará junto con Elton John en una sesión plenaria para lanzar una nueva coalición de financiadores mundiales de iniciativas contra el sida, la cual llevará el nombre de The MenStar Coalition.



Ésta estará fundada por las organizaciones Elton John AIDS Foundation, el programa PEPFAR del Gobierno estadounidense, la Global Fund for AIDS, TB and Malaria (UNITAID), la empresa Johnson & Johnson, la Childrens Investment Fund Foundation (CIFF), la compañía Gilead Sciences y la Bill and Melinda Gates Foundation.



La primera iniciativa de esta coalición será el lanzamiento de una campaña de autodiagnóstico de VIH, la cual estará dirigida a varones jóvenes de Kenya.



El príncipe Enrique ya estuvo presente en la 21ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2016), la cual tuvo lugar en Durban, Sudáfrica.



En esa ocasión, el duque de Sussex participó en una sesión especial también con Elton John, con quien conversó acerca de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes con VIH.