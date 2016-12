Princesa Leia: el símbolo de la rebelión femenina

En una época en la que los roles de los hombres y las mujeres estaban bien marcados, apareció el personaje de la Princesa Leia, una mujer que estaba a cargo de toda una rebelión. Carrie Fisher fue la actriz que dio vida -e inmortalizó- a este personaje, puesto ante las cámaras como una mujer hermosa pero armada con pistolas de láser.

Fisher, que además protagonizó una de las escenas más sensuales recordadas en la historia del cine (cuando Leia luce un bikini dorado tras ser secuestrada por Jabba El Hut), falleció hoy (27 de diciembre de 2016), martes 27 de diciembre de 2016, después de haber sufrido un ataque al corazón.

Video: YouTube, cuenta: Bellosh101



"Quisiera pensar que es una inocentada", expresa Alejandro Díaz, fanático de 'Star Wars' y coleccionista de figuras de acción. Él comenta que vio publicaciones en Facebook sobre la muerte de Fisher, pero pensó que se trataba de una broma pesada por el Día de Inocentes.



Xavier Valencia, presidente del Club de Fans de Star Wars en Ecuador, comenta que el personaje de Leia rompió esquemas y cambió toda una visión sobre los roles del hombre y la mujer en plena década de los 70.

"No se hubiera podido imaginar, si quiera, que toda la rebelión y la lucha por defender la galaxia recaía sobre una mujer. Pero así fue, en una época en la que las mujeres eran princesas tipo Barbie, apareció Leia".



El Club de Fans rinde un homenaje esta tarde, a partir de las 16:00, en los exteriores del Magap (Eloy Alfaro y Amazonas), donde varios seguidores se reunirán con disfraces de personajes de 'Star Wars' y dirigirán algunas palabras en honor a Fisher. "A mí me gustaría poder decirle que gracias. Gracias por haber cambiado el mundo que conocíamos".



Andrea Fernández, seguidora de 'Star Wars', publicó algunas de las frases más populares de Leia en su cuenta de Facebook, entre las que se destaca "Look for the Force and you will always find me" (Busca la Fuerza y siempre podrás encontrarme).



"Es inevitable llorar. Llevamos toda una vida siguiendo a 'Star Wars', viendo los nuevos estrenos... Y la muerte de Carrie Fisher representa la muerte de un pedazo de nuestra historia".



Carrie Fisher estaba confirmada para repetir su papel como Leia en el octavo episodio de la saga, que se estrenará en diciembre de 2017 (tal como lo hizo en 2015, cuando se estrenó 'El despertar de la Fuerza'). Sin embargo, ante esta novedad, a los fans les queda la duda de qué suscederá con ese papel.

"Creo que hay dos opciones: o Disney decide respetar la memoria de Leia y elimina las escenas en las que iba a aparecer, o hace un montaje como con el de 'Rogue One', donde se ve a la misma Leia en su juventud, o a Grand Moff Tarkin, cuando su actor, Peter Cushing, se murió hace 30 años", dice Valencia.