La preventa de Bruno Mars convocó a cientos de fans en el CCI y El Bosque

Cuando las puertas del CCI se abrieron a las 10:00, ya había decenas de personas haciendo fila junto a la entrada de Marathon de ese centro comercial quiteño. Todas esas personas se dieron cita hoy, jueves 18 de mayo de 2017, para comprar en preventa las entradas para el concierto de Bruno Mars en Ecuador (2 de diciembre de 2017), pues los boletos salieron a la venta esta mañana.

Ante tanta acogida del público, este primer día de preventa no se realizó donde se suele hacer: en el local de Musicalisimo del CCI. Según Felipe Rivadeneira, encargado de Musicalisimo, se habilitó el punto de Ticket Center del centro comercial, ubicado en el subsuelo, junto a los parqueaderos.



En el Centro Comercial El Bosque, en cambio, la preventa sí se realizó en Musicalísimo, donde igualmente decenas de personas hacían fila desde tempano en la mañana. Por ejemplo, Leonardo Enríquez, que llegó a las 08:30 al centro comercial, tenía el puesto número 22, y cuenta que decenas de personas llegaron después de él.



En el CCI, una fila que bordeaba todo el parqueadero del subsuelo 1 lució llena de personas, adolescentes, niños, adultos... Martina Delgado salió al apuro después de haber comprado sus entradas, pues iba atrasada a su trabajo.

El punto de Ticket Center del CCI se habilitó para la compra de las preventas. Foto: EL COMERCIO

"Estoy aquí desde las 06:00 comprando las entradas para mi hija. No pensé que me iba a tardar tanto", dijo Delgado, quien finalmente logró adquirir sus entradas a las 10:30, es decir, tras más de cuatro horas de espera.



Daniela Cepeda también llegó a las 06:00, esperando comprar boletos lo más cerca posible del escenario. Pero, ante su sorpresa, la localidad 24 K ya estaba casi agotada, antes de las 11:00. "Quería primera fila pero me tocaron pases súper atrás, fui la sexta persona en la fila y está ya casi todo vendido".



En la larga fila, Tatiana Mariño, quién llegó al CCI a las 07:30 y, pese a que llegó temprano, tuvo que esperar bastante hasta ser atendida. "Voy a ir al concierto con mis amigas y mi novio. Queremos entradas para preferencia, ojalá no nos toque muy arriba".



La página web de TicketShow presenta problemas



La empresa TicketShow informó en sus redes sociales, la mañana de este jueves 18 de mayo, que su página web presenta problemas debido a la “alta demanda de entradas”. Para hoy, desde las 08:00 estaba previsto el inicio de la preventa vía online para el concierto de Bruno Mars.



“Lamentamos los problemas técnicos debido a la alta demanda de entradas. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”, señaló la empresa en un comunicado.



Hasta las 11:30 de este 18 de mayo, el sitio web estaba inhabilitado.



En otro comunicado, TicketShow señaló que "es la primera vez en la historia de nuestro trabajo como ticketera colapsó la página" y agregó que los puntos de venta a nivel nacional están habilitados y el sistema de ventas funciona con normalidad.

En Twitter, los usuarios manifestaron su malestar por el inconveniete. Daniela Cuenca‏ escribió: “Por favor, cancelen las ventas hasta arreglar los inconvenientes. Sean ecuánimes”. La internauta Carito dijo: “Sigo esperando y nada.... ¿a qué hora se soluciona esto?”.