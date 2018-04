Presunta víctima de Cosby lo acusa de ser un 'violador en serie' en el juicio

LEA TAMBIÉN

El nuevo juicio contra Bill Cosby por agresión sexual escuchó este miércoles testimonios dramáticos de dos acusadoras, que declararon que la estrella caída en desgracia les había agredido en la década del 80, mientras el juez rechazó una petición de la defensa para declarar el juicio nulo.

Cosby, de 80 años, podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es hallado culpable de drogar y agredir sexualmente a la exempleada universitaria Andrea Constand, hoy de 44 años, en su casa de Filadelfia en 2004.



La primera de las cinco acusadoras autorizadas a testificar afirmó este miércoles que quería ver condenado al “violador en serie ” .



La segunda, que relató entre lágrimas cómo fue drogada y agredida por el actor cuando era adolescente, dijo: "¿Te acuerdas, no, señor Cosby?", hablando fuera de su turno e interrumpiendo las indicaciones del juez.



La defensa pidió entonces declarar el juicio nulo, petición que fue rechazada por el juez Steven O'Neill, recordando al jurado que Cosby estaba siendo juzgado solamente por una presunta agresión contra Constand.



Este caso ha manchado el legado del comediante adorado por millones por su interpretación de Cliff Huxtable, un afable ginecólogo y padre de familia en la serie televisiva 'The Cosby Show ' (1984-1992) .



El primer juicio contra el actor, un pionero que derribó las barreras raciales en la televisión y que fue el primer afroestadounidense en ganar un Emmy en 1966, fue anulado en junio pasado porque el jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime.



La nueva admisión del juez de cinco testimonios adicionales es considerada como el mayor desafío a la defensa, en un momento en el que la acusación trata de presentar al actor como un predador en serie.

El caso del actor a revolucionado no solo al grupo #MeToo sino también a varias personas que protestan a las afueras del juzgado. Foto: EFE

'Violador en serie'



Su nuevo juicio es por ahora el mayor caso penal en la era del #MeToo, la revolución en la sociedad estadounidense que ha derribado a hombres poderosos en Hollywood, la política o los medios por sus abusos o agresiones sexuales.



“ Quiero ver un violador en serie condenado ” , dijo Heidi Thomas, una profesora de música de Colorado madre de cuatro hijos, que empezó a hablar públicamente sobre su agresión cuando vio que otras mujeres testificaban contra el actor y que este miércoles 11 de abril de 2018 afirmó que Cosby la había agredido en Nevada hace 34 años.



Chelan Lasha, entonces una modelo adolescente, se derrumbó en repetidas ocasiones al narrar cómo fue drogada y agredida por la exestrella en Las Vegas in 1986. “Confié en él” , sollozó. “ Me tumbó en la cama. No podía moverme después de aquello ” .



El martes el abogado de Cosby, Tom Mesereau, más conocido por lograr la absolución de Michael Jackson por abuso de un menor, presentó con tranquilidad sus argumentos iniciales en el segundo día del juicio, que se celebra en Pensilvania.



“ ¿Qué quiere ella de Bill Cosby? ” , preguntó Mesereau a los jurados refiriéndose a Constand. “ Ya saben la respuesta: dinero, dinero y mucho más dinero ” , dijo.



La fiscalía reveló el lunes que Cosby pagó a Constand USD 3,38 millones en 2006 para saldar una demanda civil sobre la presunta agresión sexual.



Ante las últimas declaraciones, la defensa pretende centrarse en Andrea Constand, al igual que hizo el martes, y fragilizar su testimonio argumentando incoherencias y presentándola como una 'estafadora' en un proceso que esta previsto que dure aproximadamente un mes.