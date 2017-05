El presidente Rafael Correa y el 'Loco que ama' también oyen Despacito

Luis Fonsi y Daddy Yankee crearon un éxito que trascendió las discotecas y llegó incluso al terreno político: fue parte del último enlace sabatino, el 523. Ayer, sábado 20 de mayo del 2017, el coro de la canción sonó brevemente y el público, que estaba en el parque Samanes, en Guayaquil, invitó al presidente Rafael Correa a bailarlo, aunque él no lo hizo.

Cuando el Mandatario daba paso a José Maldonado, a quien llama 'el Mashi', para que empiece el segmento de traducción al kichwa, éste le dijo: “presi, el último sorbo, estamos temprano, presi, hagámoslo despacito, presi, despacito hagamos este último sorbo”. Esto porque el enlace debe durar hasta las 13:00 y siempre están en apuros para no pasarse de esa hora. Entonces, el fondo musical cambió de un tema folclórico al tema bailable.



El video de Despacito se ha reproducido más de 1 500 millones de veces solo en YouTube. Las cifras de reproducciones son altas también en otras plataformas digitales y servicios de ‘streaming’ como Spotify o iMusic y en radios alrededor del mundo. Todo explica el impacto de este sencillo.



El tema de pop latino y reggaetón no ha dejado de sonar desde que se estrenó el 12 de enero de 2017. Aumentó su popularidad con un remix en el que participó el canadiense Justin Bieber y desde entonces su popularidad alcanzó dimensiones que nadie imaginó.



Otro político ecuatoriano al que le llegó la fiebre de este éxito es Abdalá Bucaram Ortiz, el expresidente escribió en Twitter: “Me encantaría que alguien se inspire y haga una letra para Abdalá con el tema DESPACITO”. Lo que se vio a continuación fue la creatividad de la gente: en las respuestas ponían estrofas haciendo referencia a la guatita o a su regreso. Incluso un usuario cumplió con el pedido del ‘loco que ama’ y se ingenió una letra completa para los casi cuatro minutos de melodía.



El ritmo ha dado para todo: parodias, versiones en distintos géneros musicales, memes que no dejan de salir… Despacito es un fenómeno musical del que algunos ya dicen estar cansados porque ha sonado demasiado, pero que no pueden evitar disfrutar cuando empieza a escucharse.



Despacito ha estado en el número uno de rankings musicales de Canadá, Estados Unidos (en donde estuvo primero en el Billboard Hot 100), México, así como la mayoría de países latinoamericanos y europeos. Hasta en Australia ha sido un éxito indiscutible. Pero como toda canción que llega a la fama, la gente se ha hartado de escucharla porque suena en todas las estaciones de radio y en las listas de plataformas digitales de música.



Tres italianos demostraron la relación de amor y odio que todos tenemos con esta canción que se perfila para ser el hit del verano. Ni siquiera tiene sentido intentar huir del tema cambiando de una emisora a otra, porque eventualmente sonarán las voces de Fonsi y Daddy Yankee. Pero cuando llega el coro nadie se resiste a cantarlo o bailarlo, como lo demuestran muy cómicamente los italianos, quienes también se han popularizado en redes.