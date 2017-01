Modelos y superhéroes compiten por un Premio Razzie

A diferencia de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, cada año la fundación Golden Raspberry se encarga de seleccionar las peores producciones cinematográficas, que compiten por el premio Razzie.

A un día de conocer la lista de los nominados al Oscar 2017, la organización Golden Rapberry hizo pública la lista de candidatos a los premios Razzie, en un año de películas “tan malas” que han tenido que expandir la selección a seis nominados por categoría, según se informa en un comunicado de prensa.



En esa lista ‘Zoolander 2’ y ‘Batman vs. Superman’ aparecen como las películas con más nominaciones. La tardía secuela de la comedia de moda dirigida y protagonizada por Ben Stiller encabeza la lista con nueve nominaciones, incluyendo Peor película, Peor actor (Ben Stiller), Peor actor de reparto (Will Ferrell y Owen Wilson) y Peor director (Ben Stiller).



De cerca le sigue ‘Batman vs. Superman’, la estrepitosa batalla de superhéroes que alcanza ocho nominaciones, entre las que se cuentan Peor precuela, remake, rip-off o secuela, Peor combo en pantalla (Ben Affleck y su ‘mejor amigo por siempre’ Henry Cavill), Peor guión, Peor director, entre otros.



Entre los nominados también figuran producciones como ‘Dirty Grandpa’ ‘Dioses de Egipto’, ‘Día de la Independencia: resurgimiento’, ‘Cincuenta sombras más oscuras’, ‘Alicia a través del espejo’, ‘Tortugas Ninja: fuera de las sombras’ e intérpretes como Jared Leto, Johnny Depp, Nicolas Cage, Kate Hudson, Naomi Watts, Shailene Woodley, Megan Fox, entre otros. La lista completa de los nominados está disponible en el portal del premio.



Pocas celebridades (Sandra Bullock, Halle Barry, entre otras) se han presentado a recoger este reconocimiento que consiste en una frambuesa de plástico pegada a un carrete de celuloide y pintado con aerosol dorado.



La 37 edición de los Premios Razzie se celebrará con una gala el próximo 25 de febrero, un día después de la entrega del Oscar, en la que se revelará los nombres de los ganadores. En ocho de las nueve categorías, los ganadores serán elegidos por 1014 miembros de la organización, provenientes de 49 estados y 24 países. Los ganadores en la categoría a Peor combo en pantalla serán designados por miles de usuarios del portal Rotten Tomatoes.