Desde USD 35 a 250 costarán las entradas para Aerosmith, Incubus y Walk The Moon en Quito 

Hoy, 30 de mayo de 2017, un día después de que se confirmara la presentación de las agrupaciones Aerosmith, Incubus y Walk The Moon en Quito, se dio a conocer el valor de las entradas para el evento.

La venta de los boletos se iniciará mañana para los miembros del club de fans de Aerosmith e Incubus y el 01 de junio de 2017 para el público general. El Rock & Shout Festival tendrá lugar en el Estadio Olímpico Atahualpa el 15 de septiembre de 2017 y contará con seis localidades.

El boleto más económico para el evento tendrá un valor de USD 35 y corresponde a la localidad Dream On (Cancha), le siguen Shut Up And Dance (General) USD 40, Living on the Edge (Preferencia) USD 80, Are You In (Tribuna) USD 130, Wish You Were Here (Palco) USD 160 y Amazing (Black Box) USD 250. Giuliana Jarrín, parte de la organización del evento, confirmó a EL COMERCIO esta información.

Los precios de las localidades y sus ubicaciones fueron difundidas hoy por medio de las páginas de Facebook Aerosmith en Ecuador y Rock & Shout Festival Ecuador.

Esta será la última presentación de la banda Aerosmith en Quito. Así lo confirmó en su cuenta de Instagram la agrupación al difundir el cartel del festival la tarde de ayer.

El público general interesado en adquirir las entradas podrá hacerlo desde las 00:00 del 1 de junio de 2017 en la página web de Ticketshow. En ese mismo día se habilitaran las boleterías de la empresa ubicadas en el CCI, El Bosque, El Recreo y Almacenes Rickie.