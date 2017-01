País europeo podría imponer brazalete electrónico a quienes no paguen pensión alimentaria

Varios miles de polacos que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos podrían ser condenados a llevar un brazalete electrónico, anunció este lunes 23 de enero el viceministro de Justicia, Michal Wojcik.

Wojcik era interrogado por el canal público TVP Info sobre la masificación en las cárceles que podría provocar la entrada en vigor de una ley en preparación. Esta prevé hasta un año de prisión para los padres que “ persisten ” en no pagar la pensión, es decir los que no han pagado nada en al menos tres meses.



Según datos oficiales 305 000 personas, de las cuales 95% son padres, no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos. La deuda global ascendería a más de 2 000 millones de euros, esto es más de 7 000 euros por persona en promedio.



Si la futura ley se aplica de manera estricta, pondría al sistema penitenciario polaco en dificultades.



A fines de 2016 la cantidad de presos que purgaban una pena por no pagar la pensión era de unos 3 700, y otras 1 600 personas debían ser encarceladas, precisó la administración penitenciaria.



En palabras del viceministro de Justicia, utilizar un brazalete electrónico permitiría un ahorro importante. Tiene un coste de unos 80 euros por mes por persona, mientras que un detenido tiene un coste de más de 800.



El sistema ofrecería asimismo la ventaja de vigilar a los que no pagan y que trabajan en la ilegalidad sin declarar sus ingresos.