Una polilla de ‘cresta rubia’ fue bautizada en honor a Donald Trump

Neopalpa Donaldtrumpi es el nombre de una nueva especie de polilla descubierta en la zona sur del estado de California (EE.UU.). El origen del nombre de la especie resulta evidente si es que se compara la pequeña cresta del insecto de apenas 10 centímetros con la cabellera del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“La razón de la elección de este nombre es atraer la atención de un público más amplio acerca de la necesidad de continuar protegiendo hábitats frágiles en los Estados Unidos que todavía contienen especies no catalogadas”, según comenta el biólogo evolutivo Vazrick Nazari en un artículo publicado en la revista especializada Zoo Keys.



Nazari se dio cuenta del hallazgo cuando pidió material prestado del Museo de Entomología de Bohart, en la Universidad de California. Allí, notó que algunos especímenes no correspondían a las especies cuya taxonomía ya había sido clasificada por los científicos al momento, según informa el diario estadounidense The Washington Post.



Después del hallazgo, vinieron los análisis para identificar el código genético del insecto. Según relata Nazari, los especímenes tienen un “patrón distintivo en sus alas. Su estructura de ADN es única y, por lo tanto, fue catalogada inmediatamente como una nueva especie no clasificada”.



La familia de las polillas Neopalpa está conformada por más de 4 800 especies catalogadas. Se estima que a escala global, las especies de Neopalpa sean más de 10 000, según publica la cadena estadounidense de noticias NBC.



El biólogo evolutivo espera que con este hallazgo se genere un impacto en la concienciación de la población e, inclusive del presidente electo, sobre la biodiversidad. “Espero que el Presidente haga de la conservación de los ecosistemas frágiles en EE.UU. una de sus principales prioridades”, concluye.