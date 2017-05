La Policía investiga un presunto suicidio de Chris Cornell, vocalista de Soundgarden

Chris Cornell, uno de los cantantes emblemáticos del grunge y quien contaba con un impresionante registro de voz, murió el miércoles en un aparente suicidio, dijo este jueves 18 de mayo del 2017 la policía.

De 52 años, pionero del grunge en la década de 1990 con su grupo Soundgarden, Cornell murió después de actuar el miércoles 17 de mayo en el Fox Theater de Detroit, Michigan, la última parada en la gira nacional de la banda, que se había vuelto a juntar en 2010.



Los servicios de seguridad lo hallaron inconsciente en su habitación del hotel, en Detroit, cuando fueron alertados por la familia.



La policía de la ciudad “investiga un posible suicidio”, declaró la agente Jennifer Moreno, al señalar sin embargo que la policía aún no había llegado a conclusiones.



Según información del medio español elmundo.es, Cornell se ahorcó en el baño de la habitación de su hotel, donde fue encontrado su cuerpo.

#repost @Soundgarden: “What I look forward to the most...is the camaraderie. It’s what we missed when we weren’t a band.” - @chriscornellofficial Una publicación compartida de Chris Cornell (@chriscornellofficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 2:24 PDT

La esposa del cantante, Vicky Karayiannis Cornell, y el resto de la familia “están conmocionados por haber tenido noticias de su muerte repentina e inesperada, y trabajan en colaboración con el médico forense para determinar la causa”, informó su representante, Brian Bumbery, en un comunicado.



El músico de rock alternativo y hard rock, ganador de un Grammy, nació en Seattle, en el estado de Washington, hace 52 años y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.



Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento grunge de los años noventa, según medios locales. El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave. El artista también cantó el tema de la película de de James Bond Casino Royale.