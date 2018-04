Plantas tóxicas influyeron en la extinción de los dinosaurios

Algunos expertos han creído durante mucho tiempo que un asteroide masivo fue la causa principal de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años.

Pero un nuevo análisis de un profesor de psicología de la Universidad de Albany sugiere que los dinosaurios estaban en problemas mucho antes del asteroide por un deficiente sentido del gusto.



El profesor y psicólogo evolutivo Gordon Gallup y su ex alumno Michael J. Frederick, ahora de la Universidad de Baltimore, afirman que la aparición de plantas tóxicas combinadas con la incapacidad de los dinosaurios para asociar el sabor de ciertos alimentos con el peligro ya los había reducido drásticamente en población cuando el asteroide golpeó la Tierra.



La "aversión al gusto aprendida" es una defensa evolutiva que se observa en muchas especies, en la cual el animal aprende a asociar el consumo de una planta u otro alimento con consecuencias negativas, como la sensación de malestar. Para explicar el mecanismo de defensa, Gallup ofrece el ejemplo de las ratas.



"Una razón por la cual la mayoría de los intentos para eliminar ratas no han tenido éxito es porque, al igual que muchas otras especies, han evolucionado para hacer frente a la toxicidad de la planta", dijo Gallup. "Cuando las ratas se encuentran con un alimento nuevo, normalmente solo toman una pequeña cantidad y, si enferman, muestran una notable capacidad para evitar esa comida nuevamente porque asocian el sabor y el olor con la reacción negativa".



Las primeras plantas con flores, llamadas angiospermas, aparecen en el registro fósil mucho antes del impacto del asteroide y justo antes de que los dinosaurios comenzaran a desaparecer gradualmente.



Gallup y Frederick afirman que a medida que las plantas evolucionaban y desarrollaban defensas tóxicas, los dinosaurios continuaron comiéndolos a pesar del malestar gastrointestinal. Aunque hay incertidumbre sobre cuándo las plantas con flores desarrollaron toxicidad y cuánto tiempo tardaron en proliferar, Gallup y Frederick observan que su aparición coincide con la desaparición gradual de los dinosaurios.



Además de estudiar la proliferación de plantas tóxicas mientras los dinosaurios estaban vivos, Gallup y Frederick examinaron si las aves (consideradas descendientes de los dinosaurios) y los cocodrilos (también considerados descendientes de los dinosaurios) podían desarrollar aversiones gustativas.



Descubrieron que las aves, en lugar de formar aversiones al gusto, desarrollaron aversiones a las características visuales de lo que sea que las enfermara. Aún así, sabían lo que no deberían comer para poder sobrevivir. En un estudio anterior en el que 10 cocodrílidos fueron alimentados con diferentes tipos de carne, algunos ligeramente tóxicos, Gallup descubrió que, al igual que los dinosaurios, los cocodrílidos no desarrollaron aversiones gustativas aprendidas.



"Aunque el asteroide ciertamente jugó un factor, el déficit psicológico que hacía que los dinosaurios fueran incapaces de aprender a abstenerse de comer ciertas plantas ya había ejercido una gran presión sobre la especie", dijo Gallup.



"La visión predominante de la extinción de dinosaurios basada en el impacto de los asteroides implica que la desaparición de los dinosaurios debería haber sido repentina y los efectos deberían haber sido generalizados, pero la evidencia claramente muestra todo lo contrario: los dinosaurios comenzaron a desaparecer mucho antes del impacto del asteroide y continuaron para desaparecer gradualmente durante millones de años después "

El artículo completo se publica en las ideas revisadas por pares en Ecology & Evolution.