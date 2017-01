Estos son algunos de los cameos que Pixar filtró en sus películas

La protagonista de 'Intensa-mente' aparece en una escena de 'Buscando a Dory'; James Sullivan de ‘Monsters Inc.’, en una escena de ‘Toy Story’. Además de estos, varios otros cameos escondidos aparecen en las películas animadas más célebres de Pixar.

El pasado domingo 15 de enero de 2017, la productora filial de Disney liberó un video en el cual muestra algunos elementos comunes, que hasta ahora pocos fans habían descubierto, en algunos de estos filmes. En los cameos, aparecen con frecuencia personajes principales y secundarios de algunas cintas y que pasan a segundo plano, como objetos o componentes del fondo de las escenas de otras cintas animadas.

Entre los diversos personajes que aparecen en las distintas escenas está el osito de peluche Lotso, uno de los personajes antagónicos en ‘Toy Story 3’. El tierno juguete de color morado aparece en ‘Up!’, en una escena dentro del cuarto de una niña mientras esta ve a través de su ventana cómo se eleva con globos de helio la casa de Carl Fredricksen.



El protagonista de ‘Los Increíbles’, la carismática familia de superhéroes, aparece también en una escena de pocos segundos en ‘Buscando a Nemo’. En este filme animado, un niño aguarda por su turno en la sala de espera del dentista. En el entretanto, se divierte con una revista de historietas. El personaje que aparece en la contraportada es Mr. Increíble, el padre de la pintoresca familia.



El pececito Nemo también tiene su propio cameo. El protagonista de ‘Buscando a Nemo’ aparece en una escena de ‘Monsters Inc.’, pero no es un pez de verdad. Más bien es un juguete que la pequeña Boo sostiene en sus manos y que quiere ofrecerle a Sullivan como un cariñoso regalo.



Otro de los juguetes de Boo es también un personaje reconocido en las películas de Pixar. Se trata de la vaquera Jessie, quien aparece en la segunda entrega de ‘Toy Story’ para acompañar a Woody y Buzz Lightyear en sus aventuras. En una secuencia de ‘Monsters Inc.’ se puede observar a la vaquera a un lado de la cómoda de la niña.



Un elemento constante en los filmes de Pixar es la camioneta repartidora de Pizza Planet. El vehículo apareció originalmente en la primera entrega de ‘Toy Story’, cuando los juguetes quedan varados en medio de una gasolinera y roban el automotor de la pizzería para lograr alcanzar a Andy. El mismo auto aparece en ‘Monsters Inc.’, cuando los protagonistas son desterrados a una pequeña casa lejana, junto a la casa se puede observar la emblemática furgoneta.