Petición para sacar a Matt Damon de 'Ocean's 8' gana fuerza

El actor estadounidense Matt Damon, ganador del Oscar, ha alienado a sus amigos con declaraciones sobre la tormenta de denuncias de agresiones sexuales que sacude a Hollywood, ¿pero se convertirá en la próxima celebridad destronada por el escándalo?

Una petición que circula en las redes sociales y que pide eliminar su breve aparición en la película 'Ocean's 8', prevista para 2018, había casi alcanzado su meta de 17 000 firmas el jueves 21 de diciembre de 2017 en la tarde.



Los críticos dicen que su inclusión en el filme sería particularmente mortificante, ya que la película es una suerte de versión femenina de la popular franquicia, y contará con las actuaciones de Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter.



La petición llama a los productores de 'Ocean's 8', George Clooney y Steven Soderbergh, “a tirar la breve aparición de Damon en 'Ocean's 8' adonde pertenece: en el piso de la sala de edición”.



También denuncia que Damon “permitió” la conducta de Harvey Weinstein al tratar de aplastar un informe del New York Times de 2004 que detallaba instancias en las que el magnate de Hollywood caído en desgracia explotaba su estatus de poderoso ejecutivo del cine para acosar y agredir sexualmente a mujeres.



Damon negó haber tratado de enterrar la historia y dijo que no tenía idea de las denuncias contra Weinstein, que ayudó a catapultarlo a la fama. El actor también está bajo fuego porque la semana pasada dijo a ABC News que había un “espectro de conducta” y una “diferencia entre, sabes, tocarle el trasero a alguien y una violación, o abuso infantil”.



Su amigo de larga data Ben Affleck, con quien compartió un Oscar al mejor guión por la película 'Good Will Hunting' (1997) y el hermano de Affleck, el también actor Casey Affleck, han sido igualmente acusados públicamente de conducta sexual inapropiada en meses recientes.



“La inclusión de Damon trivializaría la naturaleza seria de los cargos contra abusadores sexuales como Weinstein”, y “sería una falta de respeto inmensa” a las mujeres que tienen el coraje de denunciar, afirmó.



Damon, de 47 años, educado en Harvard, es el padre de cuatro hijas, incluida una niña de una primera relación de su esposa argentina. 'Ocean's 8' será estrenada en salas en junio de 2018. Cuenta la historia de un intento de robo durante la gala anual del Metropolitan de Nueva York, uno de los mayores sitios de concentración de celebridades del planeta.