Bob, el perro con cara de humano que asombra en Internet

Lo primero que uno piensa al ver la fotografía de Bob es o bien que está trucada, o que quizá se trata de un 'face swap' (intercambio de caras) de los que se pueden hacer con determinadas aplicaciones para móviles.

Sin embargo, Bob es real, su cara es así y ese es el motivo por el que muchos internautas se han sentido perturbados o confusos.



Al analizar la imagen, el perro es como cualquier otro: tiene dos orejas, dos ojos, una nariz y un hocico. Sin embargo, la forma de sus ojos, la profundidad de su mirada -casi humana-, e incluso su boca tienen rasgos que, por algún motivo, parecen más humanos que animales.

La imagen de Bob, el can con la cara de rasgos humanos hizo recordar otros casos de perros que se parecen a estrellas de cine. Foto: Captura



En Reddit, el foro de intercambio de noticias y opiniones, donde la fotografía fue compartida, no se comentaba otra cosa.



Según Emceegrath, el usuario que la publicó, la fotografía es real. Se trata del perro de una amiga del internauta, cuyo nombre es Bob.



El caso de este singular can no es el primero ni el único en el que un perro nos recuerde más a un humano que a un cánido. En las redes sociales anteriormente se ha hablado de Boof, el perro que se parece al actor John Travolta.

apareció el perro de Travolta. Listo, se supo. pic.twitter.com/O7NCNDSb9Z — Chris Alonso (@Chris_Alonso) 14 de enero de 2016