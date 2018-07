Quién es Hailey Baldwin, la modelo que robó el corazón de Justin Bieber

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lleva un apellido pesado en Hollywood, es sensual y divertida y con su estilo siempre impone tendencia. Ella es Hailey Rhode Baldwin. Tiene 22 años y es hija del actor Stephen Baldwin y de Kennya Deodato Baldwin. Su tío es Alec Baldwin y es nieta del músico brasileño Eumir Deodato.

Aunque algunos apenas se estén familiarizando con esta 'It Girl' tras su compromiso con Justin Bieber, desde muy pequeña frecuenta los eventos más exclusivos de la industria del entretenimiento junto a su famoso padre y sus amigos de la infancia son algunas de las estrellas más famosas de la actualidad.



La menor de las dos hijas de Stephen, Hailey captó la atención de la prensa en el 2014 cuando acompañó a su padre en la alfombra roja del estreno de la película 'After Earth' y se volvió aún más relevante cuando se dio a conocer su amistad con las hermanas Kendall y Kylie Jenner del clan Kardashian.

Pero pertenecer a un círculo social tan expuesto no siempre ha sido fácil para Hailey y en el 2016 habló sobre las críticas de los usuarios en Internet y sus inseguridades.



"Esta generación se encuentra bajo la lupa", dijo Baldwin en una entrevista con la revista ES Magazine. "Todas las personas de mi edad luchan con sus inseguridades, así que tomen eso y multiplíquenlo por siete millones de personas. Hay gente mucho mayor que yo diciendo cosas horribles de mí que no tendrían que estar fijándose en lo que hace una niña de 19 años".



La modelo siguió incrementando su popularidad en las redes sociales gracias a su impecable estilo urbano y publicando imágenes de su fabuloso estilo de vida. Hoy acumula más de 13,4 millones de seguidores en Instagram.

spendin days on set with my faves! Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 20 Jun, 2018 a las 3:19 PDT

loving these @boloneyewear sunglasses for spring #BL6065 Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 19 May, 2018 a las 9:04 PDT



A pesar de que el compromiso con Justin Bieber puede parecer repentino, su relación con el cantante lleva años construyéndose. Se conocieron en la preadolescencia y desde siempre han tenido un vínculo especial.



En el 2014, surgieron los primeros rumores de un romance entre el intérprete y la modelo, pero Hailey se encargó de desmentirlo públicamente. "Lo conozco desde que era muy pequeña, tenía como 13 años y nos volvimos muy buenos amigos. Tenemos una amistad y no es más que eso", dijo a Enews en el 2014.



Por su parte, Justin, quien se encontraba distanciado de Selena Gomez también negó que tuvieran en una relación sentimental. "Estoy soltero y ella es mi amiga y si hubiese algo más entre nosotros, lo sabrían", declaró en aquel momento.



Los rumores de amor entre la pareja solo ayudaron a incrementar la popularidad de Hailey, quien además continuaba brillando por su belleza y su increíble estilo.

@Roberto_cavalli Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 12 May, 2018 a las 11:16 PDT

🔙 @livincool Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 13 May, 2018 a las 1:46 PDT



En el 2015 hizo su debut en la semana de la moda de Nueva York, desfilando para Tommy Hilfiger y desde entonces su carrera despegó convirtiéndose en una de las modelos más cotizadas.



Baldwin atribuye parte de su éxito a la conexión real que tiene con sus fans a través de las redes sociales. "Amo Instagram. Es gran parte de mi trabajo ahora obviamente", dijo en una entrevista con Teen Vogue en el 2016. "Honestamente me gusta que las personas puedan ver mi vida. No sólo lo que tiene que ver con el trabajo, pero cómo soy yo como persona y mi personalidad".



Pero la modelo sorprendió cuando reveló sus ambiciones a futuro. "Mi mayor ambición en la vida es formar una familia, tener mis propios hijos y criarlos a mi estilo en base a mis conocimientos", declaró.

riddyyyy😇 Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 13 Ago, 2017 a las 9:58 PDT



"Siempre me ha parecido un concepto tan loco el hecho de poder criar a un ser humano, es algo demencial, y siempre he querido tener hijos. Siempre he sido buena con los niños y he tenido esa necesidad de tener mi propia familia pero obviamente quiero esperar el momento correcto. Todo a su debido tiempo, ¿cierto? Todavía soy una adolescente así que tengo que esperar un poco".

babygirl Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 30 Abr, 2018 a las 1:46 PDT



Hailey reconoció también que no todo el mundo estaría de acuerdo con su forma de pensar. "Creo que cuando estas en esta industria, la mayoría del tiempo, las ambiciones de las personas giran en torno a sus carreras profesionales y entonces dicen: 'Quiero estar en la portada de Vogue', o 'Quiero hacer la campaña de Versace' y aunque eso es fantástico y por supuesto que también es mis objetivo, mi ambición a futuro es algo más significativo para mí", afirmó.



Así mismo ha logrado protagonizar campañas para las principales marcas como Guess, French Connection, Topshop, Ralph Lauren y L'Oreal. Pero algo que la ha destacado de otras modelos en la industria y que comparte con su futuro marido es su fe y compromiso con la religión que practica.



"Es gran parte de mi vida", dijo a Teen Vogue. "Muchos de mis amigos más cercanos en los que más confío y que me han apoyado son todas personas de mi iglesia y que ayudan a guiarme desde afuera. Eso es muy importante para mí, porque si te rodeas sólo de personas en la industria que hacen lo mismo que tú, es fácil quedar un poco envuelto en eso y perderse". "Mi familia y la gente que tengo en mi entorno son lo que yo creo que me permite mantenerme fiel a mi misma y con los pies en la tierra".



Y para los que piensan que Baldwin se está apurando en casarse, sus verdaderos seguidores saben que es el próximo paso en cumplir sus sueños.



"Siempre pienso en el día en que pueda comprar una casa, estar casada y tener hijos y empezar ese capítulo", confesó a la revista Elle UK. "Para alguien como yo y otros en esta industria que estamos haciendo todo tan rápido, las cosas normales como casarse y tener hijos son una experiencia totalmente nueva y tendremos que ir aprendiendo al andar".



"Estoy agradecida que vengo de una familia grande y estoy familiarizada con eso. Crecí en un barrio de los suburbios y mis padres siguen casados y eso es lo único que conozco. Es a lo que estoy acostumbrada. Me emociona poder tener eso. Estoy muy agradecida por lo que estoy viviendo en este tiempo, ha sido sumamente divertido. He viajado y podido tener experiencias que cuando llegue el momento de asentarme no voy a sentir que me quedaron cosas pendientes por hacer".



En referencia a cuando tenga sus hijos, Baldwin dijo a ES Magazine que "no crecerán en este ambiente. Es muy fácil volverse malcriado y pretencioso y tener una actitud negativa".



Baldwin manifestó que su éxito profesional no ha cambiado sus objetivos ni comprometido sus valores. "Nunca muestro mis pezones", aclaró a la revista Time Magazine del Reino Unido en el 2017. "No quiero nunca tener una foto de mis pechos puesta al lado de un verso de la Biblia, pero mi trabajo es mi trabajo", concluyó.

@voguemagazine travel diaries. By @joetermini Una publicación compartida de Hailey Baldwin (@haileybaldwin) el 1 Ago, 2017 a las 6:03 PDT



Aunque la noticia del compromiso entre Bieber y Baldwin tomó al mundo por sorpresa, al parecer era algo que Justin sabía desde hace dos años cuando dijo en una entrevista con la revista GQ que Hailey era una persona especial y que verdaderamente la amaba.



"No quiero poner a alguien en un lugar donde crean que soy solamente suyo para terminar lastimándola. En este momento de mi vida no quiero estar atado a nada. Ya tengo demasiados compromisos. Muchas responsabilidades. No quiero sentir que la mujer que amo es otra responsabilidad", declaró el artista.



A diferencia de la relación conflictiva que Justin tenía con la familia de Selena Gomez, en este caso ambas familias aprueban y apoyan este amor.

#blessed

🙌🏽

John 1:14

14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.#PTL #Jesus — Stephen Baldwin (@StephenBaldwin7) 8 de julio de 2018

Stephen Baldwin escribió en Twitter que se sentía bendecido y compartió una cita de la Biblia junto con el siguiente mensaje que luego borró: "¡Dulce sonrisa en mi rostro! Mi esposa y yo siempre rezaremos que se haga la voluntad de Dios! Él está en los corazones de JB&HB. Recemos todos para que se haga su voluntad… ¡Los amo a los dos demasiado! #elmomentodeDios #lomejorestáporvenir, #felicitaciones #alabemosalseñor"



Por su parte, Jeremy Bieber, padre de Justin también reaccionó a la noticia: "¡Orgulloso es poco! ¡Emocionado por el próximo capítulo!", escribió en Instagram.

Hace apenas dos meses, Hailey terminaba su relación con el cantante Shawn Mendes con quien asistió a la gala del Met y declaró que nuevamente estaba soltera.



"Justin y yo fuimos amigos durante mucho tiempo. Lo conocí cuando era muy pequeña y era uno de mis mejores amigos. Todo el mundo sabe que en algún momento eso se convirtió en algo más, pero eso pasa cuando uno tiene 18, 19 años. Fue lo que fue. Durante un periodo dejamos de ser amigos. No hablamos por mucho tiempo y pasaron muchas cosas extrañas. Ahora ya lo superamos", dijo Hailey a The Times UK en mayo y agregó: "Nos dimos cuenta que funcionamos mejor como amigos. Yo lo valoro enormemente. Ahora tenemos una relación más madura y eso es bueno".

Sin embargo, dejó en claro que no es fácil encontrar una persona que comparta su mismo estilo de vida y principios. "El mercado es muy limitado. Es raro encontrar una persona que comparta mis ideas y valores".