Las diez películas más poderosas de Dwayne Johnson, The Rock

Pocos actores pueden exhibir un enorme nivel de músculos, tanto en el cuerpo como en la taquilla, que Dwayne Johnson. El californiano de 45 años labró una respetable carrera como luchador de ese circo llamado WWE, pero su paso al cine fue más demoledor que sus patadas voladoras y hoy está considerado entre los actores más poderosos del mundo.

Este viernes 13 de abril se estrenará 'Proyecto Rampage', cinta dirigida por el canadiense Brad Peyton que combina la aventura con la acción y la ciencia ficción. Hay mucha expectativa con respecto a esta cinta, basada en un juego de video de la desaparecida empresa Midway Games. Sí, la que creó Mortal Kombat.

Se verá si The Rock logra juntar los millones necesarios para colocar esta cinta entre las más taquilleras de su escalafón.

Estas son las películas más poderosas en taquilla de Dwayne Johnson y sus recaudaciones oficiales:

10. Hércules, 2014

USD 244 388 614

Esta versión libre basada en la novela gráfica 'Hércules: The Thracian Wars', derrotó en taquilla a otra película estrenada ese año sobre el famoso semidiós griego, 'The Legend of Hercules', que apenas recaudó 60 millones. ¡Golpazo de La Roca!

Video: YouTube, cuenta: Movieclips Trailers



9. Journey 2: The Mysterious Island, 2012,

USD 325 453 520

Fue la secuela de 'Viaje al centro de la Tierra', protagonizada por Brendan Fraser, y recaudó casi lo mismo. 'Journey 2' fue dirigida por Brad Peyton, el director de 'Proyecto Rampage'. Desde entonces, la relación entre Johnson y este cineasta se afianzó.

Video: YouTube, cuenta: ClevverTV



8. G.I. Joe: Retaliation, 2012

USD 375 740 705

Otra secuela a la que cae directamente The Rock para hacer estallar las boleterías. Aquí interpreto a Roadblock, el más prominente héroe afroamericano de G.I. Joe.

Video: YouTube, cuenta: ScreenJunkies News



7. ​La falla de San Andrés, 2015

USD 473 768 279

Los Ángeles y San Francisco se despedazan, pero tranquilos, que el bombero Ray Gaines sale al rescate. A los críticos no les gustó mucho este show de destrucción, pero el público la respaldó por el carisma de The Rock. El director fue Brad Peyton, quien sabe cómo hacer lucir a Dwayne Johnson.

Video: YouTube, cuenta Movieclips Trailers

6. Rápidos y Furiosos 5, 2011

USD 626 137 675

Fue la primera incursión de Dwayne Johnson en la franquicia de los autos y las persecuciones, en el papel del agente Luke Hobbs. Hubo menos carreras y más escenas de filme de acción, y los críticos la consideraron la mejor de la serie hasta ese fecha, y The Rock tuvo su parte en este relanzamiento de la franquicia.

Video: YouTube, cuenta: Movieclips



5. Moana, 2016

USD 643 300 000

Los orígenes samoanos por línea materna fueron aprovechados para esta cinta animada de Disney que evoca a los antiguos pobladores del Océano Pacífico. The Rock le dio su voz al semidiós Maui y aportó con su gracia innata.

Video: YouTube, cuenta ManagerMediaPromotion



4. Rápidos y Furiosos 6, 2013

USD 788 679 850

Otra vez como el agente Hobbs, Dwayne Johnson no desentona en esta secuela, calificada de 'engranaje melodramático', por la gran cantidad de actores y de situaciones creadas a esta altura de la saga. The Rock hizo lo suyo.

Video: YouTube, cuenta: Hollywood & Bollywood Movies



3. 'Jumanji: En la selva', 2017

USD 946 216 029

Dwayne Johnson interpretó al Dr. Smolder Bravestone en esta secuela del clásico que inmortalizó el gran Robin Williams. The Rock hizo gala de sus dotes para la comedia.

Video: YouTube, cuenta: Trailers In Spanish



2. Rápidos y Furiosos 8, 2017

USD 1 236 005 118

Dwayne Johnson estuvo como se esperaba, fuerte y con los dientes apretados a bordo de su International MXT Tactical de 2005. En el rodaje se peleó con Vin Diesel, la coestrella de la cinta y no es seguro que el agente Hobbs forme parte de la novena entrega.

Video: YouTube, cuenta CHESTERS MOVIE CLIPS

1. Rápidos y Furiosos 7, 2015

USD 1 236 005 118

La prematura muerte del actor Paul Walker fue, en realidad, el motivo que llevó a la gente a las salas; pero esto no resta que Dwayne Johnson forma parte de este triunfo de taquilla, el punto más alto de su carrera.

Video: YouTube, cuenta: TRAILER CITY