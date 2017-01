Peces congelados en una laguna desconciertan a los científicos

Más de una decena de peces quedaron congelados es una posición que ha desconcertado a los científicos del Servicio de Pesca y Vida Silvestres de los Estados Unidos. Como si tratara de una escultura bien elaborada, los animales quedaron ‘petrificados’ en pleno salto en un lago de Dakota del Sur.

La entidad compartió la fotografía del curioso hecho el pasado 20 de diciembre de 2016. Su intención era invitar a la comunidad a que le pongan un título a la extraña instantánea. Más de 300 comentarios en Facebook arguyeron varias posibilidades para dar nombre a la imagen. Por ejemplo, Lisa Williams Whitmer sugirió como título: "Vamos a Dakota del Sur, decían. Será divertido, decían. Tan pronto como de descongele me voy para Florida”.



Tras dejar pasar varias horas para que los usuarios participen, la entidad redactó un mensaje que le puso fin a las especulaciones. A pesar que la foto da la sensación que los peces hubieran estado vivos al momento de congelarse, los científicos comprobaron que no fue así.



Según la institución estadounidense, en el 2015 existió una gran sequía alrededor del lago que provocó que se formará una gruesa capa de hielo en su superficie. Esa capa bloqueaba la luz solar y, a consecuencia de ello, las algas quedaron privadas del proceso de fotosíntesis y los peces murieron sofocados por la disminución de oxígeno antes de congelarse.



No obstante, aún no existe una respuesta clara para conocer cómo surgieron la pared de hielo y la extraña posición de los peces. Algunos expertos afirman que pudo ser consecuencia del largo invierno o quizás por los fuertes vientos. En todo caso, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre eligió el mejor título para la fotografía, que llevó el nombre de: "¿Puede alguien por favor darle al 'play'?".



Un fenómeno similar sucedió a inicios de enero de 2017 , cuando en Alemania una persona fotografió a un zorro congelado en un gran cubo de hielo, que había caído accidentalmente en las aguas del río Danubio.