Paulo Coelho relata su vida como 'hippie' en su libro más autobiográfico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un viaje en autobús entre Ámsterdam y Estambul en la década de 1970 de un brasileño de cabellos largos y defensor del lema "paz y amor" es la síntesis de 'Hippie', el libro más autobiográfico de Paulo Coelho y que será lanzado el 28 de abril próximo en las librerías de Brasil.

Se trata de la vigésima novela de Paulo Coelho, el escritor brasileño más leído y traducido en todo el mundo, con más de 225 millones de libros vendidos en portugués y en otros 80 idiomas a los que han sido traducidos y lanzados en 170 países.



El novelista garantiza que casi todo lo relatado en las 296 páginas de su nuevo libro es verídico y que su objetivo es revivir el sueño transformador y pacifista de una generación que osó desafiar todas las normas establecidas por la civilización occidental, explicó Companhia das Letras, la editorial que lanzará el libro, en una reseña divulgada este miércoles 11 de abril del 2018.



"Paulo es un joven flaco que quiere ser escritor, se deja crecer los cabellos y la chivera, y sale por el mundo en busca de la libertad y del significado más profundo de la existencia", dice la reseña de la nueva novela del famoso autor de 'best sellers' mundiales como 'El diario de un mago' y 'El alquimista'.



En la nueva novela, el escritor relata episodios como su detención por la dictadura militar brasileña que lo acusó de terrorismo en 1970, su viaje en autostop con una novia por varios países suramericanos para conocer la mítica Machu Picchu y su decisión de viajar a Ámsterdam, en la época un importante polo de la cultura hippie.



Pero el mismo día de septiembre de 1970 en el que desembarcó en Dam, el barrio de Ámsterdam que era considerado tan paraíso hippie como el londinense Trafalgar Square, conoció a una holandesa de nombre Karla que le propuso viajar hasta Nepal en el "Magic Bus".



"En el camino, los compañeros, que viven una extraordinaria historia de amor, también pasan por transformaciones profundas y abrazan nuevos valores para sus vidas", según la reseña.



Igualmente es la historia de los compañeros de viaje en el "Magic Bus".



"Uno de los conductores tenía una historia destacada por haber prestado auxilio médico a poblaciones carentes de África a bordo de un viejo escarabajo, que resistió a todas las aventuras. Uno de los pasajeros había sido un alto ejecutivo de una de las más importantes multinacionales francesas y embarcó en el autobús junto con su hija, que había sido activista maoísta en el Mayo de 68 parisiense", explica Companhia das Letras.



En una reciente entrevista, Coelho garantizó que todo lo relatado es verídico pese a las licencias literarias, como la condensación en un solo episodio de las tres veces en que fue preso en Brasil, algo sobre lo que nunca había hablado públicamente.



"Nunca dije nada. Fue un período horrible...Ser preso en lo peor que existe. Y peor aún es ser preso cuando se es inocente. Y cuál fue el crimen de Paulo Coelho? Una canción que no entendieron", recordó el escritor sobre su experiencia como compositor al lado del famoso rockero brasileño Raúl Seixas.



En la novela, Coelho, como un hippie, cuestiona "la hipocresía de los hábitos burgueses, la lógica del sistema volcado al consumismo y la acumulación de dinero del lado capitalista, y contesta los dogmas de los revolucionarios de izquierda, que en el fondo no renunciaron a una ideología autoritaria y al conservadurismo en la forma de comportarse".

Para el elegido "inmortal" de la Academia Brasileña de las Letras en 2002 y "mensajero de la paz" de las Naciones Unidas en 2007, 'Hippie' es incluso más autobiográfico que 'El Zahir', la novela que lanzó en 2005 y que relata la historia de un desconocido escritor que recorre el Camino de Santiago para buscar respuestas a sus dilemas espirituales.