Pasajero intentó subir a un avión con una serpiente pitón en su computadora

Agentes aeroportuarios impidieron subir a un avión en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a un hombre que llevaba escondida una serpiente pitón en el equipaje, tras detectar en el escáner de control algo sospechoso, informaron medios locales.

Los hechos se produjeron el fin de semana en el control de equipaje de mano de un vuelo con destino a Barbados, cuando los agentes de la Autoridad de la Seguridad en el Transporte (TSA) detectaron la presencia de "materia orgánica" en el equipaje de un pasajero.



Al abrir el equipaje, un experto en artefactos explosivos se llevó la sorpresa de encontrar una pitón dentro de una bolsa oculta en una parte del disco duro de una computadora, recogió el canal WFTV 9.

"La serpiente, que no entró al avión gracias a la detección diligente de nuestros agentes, había sido ingeniosamente escondida dentro de los componentes electrónicos de un disco duro y colocada en un maletín para un vuelo a Barbados", dijo la portavoz de TSA, Sari Koshetz al Miami Herald .



El pasajero, cuya identidad no fue divulgada, tenía billete con destino a Barbados, pero las autoridades le impidieron embarcar, le pusieron una multa y requisaron la serpiente.



"Es obvio que no era una amenaza terrorista inminente, pero esa interceptación previene de una posible amenaza a la vida salvaje", señaló Sari Koshetrz, de la TSA.