Un especialista recomienda a las parejas en crisis mantenerse lejos de Facebook

¿Cuál es el mejor consejo que un abogado especializado en divorcios le puede dar a una pareja en aprietos? Aléjense de las redes sociales.

Al menos eso es lo que asegura el reconocido letrado norteamericano James Sexton en su nuevo libro titulado 'Si estás en mi oficina, ya es demasiado tarde', una guía que, irónicamente, fue escrita para ayudar a que las relaciones no se acaben.



"¿A veces piensas en las personas con quienes te acostaste cuando eras soltero? ¿Te preguntas qué estarán haciendo ahora? ¿Te gustaría espiar tal vez de forma anónima para saber qué es de sus vidas?", se pregunta el experto en divorcios en su libro.



"No te engañes. Si estás ligeramente infeliz con tu relación o matrimonio y especialmente si te sientes más que infeliz, mantente alejado de Facebook", alerta Sexton.



El abogado asegura que la mayoría de lo que las personas verán allí será infelicidad disfrazada de felicidad, algo que terminará afectando seriamente su cabeza, corazón y sobre todo su relación. "Si yo tuviese un dólar por cada divorcio que se originó gracias a Facebook tendría… bueno todo el dinero que tengo", bromeó.



"Facebook representa al jugueteo sexual, facilita el adulterio y la infidelidad en general. Te brinda los medios, las excusas y coartadas para comunicarte con gente con la que no tienes razón alguna para hacerlo", asegura el abogado en su columna publicada por la revista TIME.

Según el experto, la red social es un espacio apto para provocar infidelidades. Foto referencial: Pixabay

El especialista advierte que, según su propia experiencia profesional, los casos de adulterio que nacen en el mundo online suelen hacerlo dentro de la plataforma social más popular del mundo. Además, no dudó en alertar que cualquier post compartido en redes puede ser usado en tu contra a la hora de presentarte en corte para disputar las condiciones de un divorcio.



Sexton asegura que Facebook es hoy el caldo de cultivo más importante para las infidelidades y que nada que haya venido antes se le compara, ni las salas de chat, las tentaciones en el ámbito laboral, la pornografía o incluso las aplicaciones para citas como Tinder. El experto asegura que recibe dos o tres casos nuevos cada semana que tienen como protagonista a algún affaire iniciado gracias a la red social de Mark Zuckerberg.



Si bien existen otras plataformas, como Instagram y Snapchat, donde las personas pueden iniciar un cortejo o directamente enviarse provocativos videos y fotos que se auto destruyen para eliminar la evidencia incriminatoria, Sexton asegura que Facebook se encuentra en una categoría aparte.



"No desperdicies tu vida creando una publicidad de lo fantástica que es. Sal fuera y vive una gran vida".



"Instagram ofrece características similares y hasta permite usar filtros que nos hacen ver todavía mejor, pero no brinda la pantalla necesaria para justificar nuestra presencia allí como lo hace Facebook, es por eso que las parejas casadas no usan Snapchat, no es una red que puedes asegurar estar usando para ver las noticias o deportes", indicó.



Resulta importante considerar que un divorcio en los EE.UU. cuesta un promedio de entre USD 15 000 a USD 30 000 la mayoría destinado a pagar los honorarios de abogados.



Elegir una mediación costará considerablemente menos, dado que se evita ir a la corte y en general se pueden resolver por menos de USD 5 000. En el otro extremo se encuentran los divorcios disputados que en promedio no suelen darse por terminados por menos de USD 132 000.



En definitiva, Sexton recomienda mantenerse alejado de Facebook para evitar la tentación o creársela a otra persona. "Deja que el pasado sea pasado. No pongas tu futuro en peligro para premiarte con un poco de nostalgia. Los puntos en contra son más fuertes que los positivos.



"En lo personal, abandoné Facebook hace un año dado que no quiero mirar a través de una ventana para saber qué está haciendo la gente. Inclusive si ellos quieren que lo haga, especialmente si ellos desean que lo haga", concluyó.