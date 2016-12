Papa Roach prometió volver a Quito

El grupo californiano de rock alternativo llegó por primera vez a Ecuador la noche del domingo 18 de diciembre. "Hemos esperado 16 años para venir a tocar aquí", dijo desde el escenario Jacoby Shaddix, el 'frontman' de Papa Roach.

El vocalista estaba haciendo referencia al 2000, año en el que la banda se internacionalizó después de firmar con DreamWorks Records. El concierto inició con Face Everything and Rise, la canción que le da el nombre al último álbum de la agrupación.



'F.E.A.R', como es conocido este disco, fue la excusa de Papa Roach para esta gira por Latinoamérica, que tuvo su última parada en Quito. A mediados de enero de 2017 continuará la gira por Estados Unidos.



Sin pausas siguió Crooked Teeth. Este es un nuevo sencillo que fue filtrado el 1 de noviembre. La canción es parte del nuevo álbum en el que está trabajando la banda y que tiene previsto salir al mercado el próximo año.

El público reflejaba la energía que Shaddix, el guitarrista Jerry Horton, el bajista Tobin Esperance y el baterista Tony Palermo transmitían desde el escenario.



Paradójicamente, Between Angels And Insects fue de las canciones más registradas por las cámaras de los asistentes. Las letras inician así: "There’s no money, there’s no possessions, only obsession..." que literalmente se traduce como "No hay dinero, no hay posesiones, sólo obsesión". Durante este tema, Shaddix pidió a los asistentes que guardaran los celulares y que rockearan.



El concierto siguió con éxitos como Getting Away With Murder y Forever. Los asistentes no se cansaron de corear las canciones de esta agrupación de Nu Metal. Shaddix agradeció en más de una ocasión por la interacción del público y aseguro que "definitivamente" regresarán.



El mosh y los saltos pararon un rato después de Devil. Las luces se apagaron y en el centro del escenario aparecieron el vocalista y Horton con una guitarra acústica. Juntos interpretaron Scars, uno de los temas más populares de Papa Roach. "Ahora en español", ordenó Shaddix al público, antes de cantar la versión en español de esta canción.

El 'frontman' demostró la versatilidad de su voz durante toda la noche, a pesar de la altura en el Centro de Convenciones Teleférico. Su voz pasó desde lo melódico, al rap y a lo gutural.



El concierto finalizó con Last Resort, uno de los temas más explosivos de la banda, y con ...To Be Loved. La banda ecuatoriana MadBrain abrió el encuentro a las 20:00 con temas como Respiro y Mientes. Además, los metaleros quiteños aprovecharon esta ocasión para presentar el sencillo Aquí y Ahora.