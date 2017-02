Pamela Anderson visita con frecuencia a Julian Assange en Embajada de Ecuador

Fueron las visitas frecuentes de Pamela Anderson a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada de Ecuador en Londres las que generaron sospechas sobre una posible relación entre los dos. En declaraciones hechas por la actriz al programa ‘Loose Women’ de la cadena ITV, se refirió al vínculo que tendría con Assange.

Desde octubre del 2016, medios británicos han captado imágenes de la protagonista de la serie ‘Baywatch’ ingresando a la sede diplomática ecuatoriana en Londres donde Assange se refugia desde junio de 2012. Esto levantó las sospechas de una supuesta relación amorosa entre los dos que no fue ni confirmada ni desmentida por Anderson en ‘Loose Women’ el pasado 13 de febrero.



Consultada por las conductoras del programa sobre el supuesto romance, Anderson afirmó que ella siempre está intentando hacer algo todos los días como hacerse “amiga de personas que son importantes, personas como Julian Assange”, afirmó. “Creo que es una persona muy importante y creo que la historia mirará hacia atrás y se dará cuenta de lo importante que él es”.



Han sido varias las veces que Andeson ha ingresado a la embajada de Ecuador en Londres para visitar a Assange. Según información del periódico DailyMail, Anderson ha visitado a Assange por lo menos seis veces en las instalaciones donde él se refugia desde junio del 2012. El mismo medio afirma que la semana pasada se avistó a Anderson llevando hamburguesas veganas de la cadema Mildreds para Assange.



La primera visita de Anderson a Assange data de septiembre de 2014. Según DailyMail esa primera reunión fue organizada por Anderson con el fin de persuadir a Assange de apoyar a su fundación que ofrece apoyo a mujeres que han sido víctimas de abuso sexual.



En otras declaraciones hechas por la actriz a la revista Grazia, aseguró que Assange “está viviendo en condiciones muy tristes” y que por eso le gustaba “llevarle algo de ayuda, una sonrisa y un poco de glamour. No es habitual para él que la gente vaya a verlo y le lleve comida u otros regalos, así que me hace bien ser yo quien ocupe ese papel”, dijo.



Consultada también sobre sí había un romance entre ella y el fundador de WikiLeaks, Anderson contó que “es difícil hablar cuando te están vigilando. Es un hombre excepcional, no quiero decir nada sobre si hay un romance, así que voy a limitarme a decir que solo somos muy buenos amigos”, dijo antes de dejar claro que lo apoya y cree en lo que está haciendo.

La actriz había visitado la embajada el 21 de enero de 2017. Días antes de Navidad del año pasado, se emitieron reportes de Anderson llevando víveres para realizar una cena en la actual residencia de Assange. Las visitas ocurrieron el 7 y el 12 de diciembre.

Anteriormente, el 13 de noviembre, la prensa avistó a Anderson con una bandeja de bienes mientras ingresaba a la embajada u un mes antes, el 15 de octubre, se encontraron de nuevo, de acuerdo a DailyMail.