Pakari, espacio para hablar en kichwa

El programa ‘Pakari’ estrena casa. Este espacio de HCJB que fusiona información con consejos y música en kichwa se escucha desde inicios de año en frecuencia modulada: 89.3 en Pichincha, 92.5 en Manabí, 98.3 en Esmeraldas y 96.1 en Tungurahua y Cotopaxi.

Hasta diciembre del año pasado se transmitía en AM, pero tras el cierre de la radio en esa señal, los directores ubicaron al programa en FM y ahora se escucha todos los sábados y domingos, de 05:00 a 06:00. La transmisión es en vivo. Duval Rueda, director de Contenidos de esa estación radial, contó que en AM la parrilla contemplaba alrededor de cinco horas diarias de programación en idioma kichwa, pero que con la reestructuración se redujo a 120 minutos semanales.



‘Pakari’, precisamente, es el único programa con el que por el momento se difunden las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas. SDLqTras el cierre de AM redu­jimos la programación, porque nuestros radioescuchas de FM no están acostumbrados, pero mantuvimos ‘Pakari’ porque tenemos un público que está pendiente de nosotros y que requiere de este tipo de espacios”.



‘Pakari’, que en español significa amanecer, suma ocho años al aire, según Luis Santillán, comunicador social con 19 años de experiencia. Él, precisamente, es el encargado de difundir consejos e información en idioma kichwa. Es un experto en la materia, según los radioescuchas que comentan en la página de facebook de la radio, que maneja una programación basada en el cristianismo.



Los temas que se tratan cada fin de semana, contó Rueda, giran alrededor de la familia, “el núcleo de la sociedad”. Santillán habla de la importancia del respeto y consideración de los hijos hacia los padres y abuelos, de la necesidad de mantener los valores...



También hay espacios para enviar saludos, para compartir con invitados y para disfrutar de música en vivo. Cada fin de semana, jóvenes indígenas, de diferentes provincias del país, llegan a la radio para compartir y difundir sus creaciones, también en idioma kichwa. Cuando el tiempo escasea, los artistas graban en una de las cabinas de la radio y los temas se reproducen en el siguiente programa o se suben a la web: radiohcjb.org, otro medio por el que se transmite el programa ‘Pakari’, de lunes a viernes, de 05:00 a 06:00.



Esa plataforma digital permite que familiares y amigos estén en permanente contacto a pesar de la distancia. Los saludos llegan al país desde España, Londres, Italia, Francia, Estados Unidos. Las llamadas son constantes, al igual que los mensajes en las redes sociales.



Rueda contó que esperan, con el paso del tiempo, ampliar la programación en idioma kichwa, en la web o en FM, pues considera importante “atender las necesidades de esas comunidades” y difundir las tradiciones de los antepasados. HCJB, de acuerdo con Rueda y Santillán, difunde contenido en ese idioma desde los años sesenta. A lo largo del tiempo han diseñado una serie de programas considerando el número de kichwahablantes en el país. “Creemos que solo en la capital hay cerca de 14 000 personas que hablan ese idioma”, recordó.