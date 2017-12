Padre quiere demandar a Selena Gomez y a ‘13 Reasons Why' por el suicidio de su hija

La polémica en torno a la serie de Netflix '13 Reasons Why', producida por Selena Gomez, no cesa a dos días de que se iniciara el rodaje de su segunda temporada. Esta vez un padre de familia busca demandar a la artista y al equipo de producción por el suicidio de su hija de 15 años.

En una entrevista con el medio estadounidense Radar Online, publicada el pasado 15 de diciembre del 2017, John Herndon, de California, señaló que su hija se quitó la vida después de ver la primera temporada del popular programa. "Selena me pone enfermo. Ella es una persona extremadamente perturbada al pensar que este programa tiene algún tipo de valor social redentor", dijo.



De acuerdo con la información, Herndon y su esposa Donna, descubrieron a Bella, de 15 años, colgada en su armario el pasado 18 de abril. La adolescente fue llevada al hospital y murió 10 días después.



Según comentó el padre de familia a Radar Online, poco después del funeral de su hija se enteró de que la joven había visto la serie de Netflix por lo que inició su búsqueda para evitar tenga una segunda temporada. El mismo mes que ocurrió la muerte de Bella, Herndon dijo a los medios de comunicación que la adolescente había luchado contra la depresión y que el programa fue un detonante.



En la entrevista, Herndon afirma que contactó a Selena Gómez y a su equipo de producción a través de su sitio web rogándole que terminara el programa. "Le pedí que retirara su apoyo y que Netflix se detuviera", pero asegura que no recibió respuesta.



Indignado, Herndon llamó "hipócrita" tanto a Gomez como a Netflix, ya que la empresa despidió a Kevin Spacey y Danny Masterson tras denuncias de acoso sexual, “pero no ha realizado ningún cambio en la serie”.



‘13 Reasons Why ‘ narra los motivos por los que la joven Hannah Baker, estudiante de un instituto público, se suicida. Su muerte es el punto de partida de una historia contada por ella misma a través de 13 casetes que grabó antes de quitarse la vida y que van dedicados a las personas que influyeron de una manera u otra en su decisión, con la intención de explicarles el por qué de su trágico final.