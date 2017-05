La vida de Don Day antes de la televisión llegará a la pantalla de GamaTv

A partir del supuesto de que el cantante y actor guayaquileño Diego Armando Álvarez nunca llegó a la televisión, en un universo paralelo en el que sigue viviendo en el populoso barrio de Mapasingue, la cadena GamaTv produce su primera telenovela, ‘Lo que está pa’ ti’. Será estrenada el próximo martes 30 de mayo.

Álvarez, mejor conocido como Don Day, ganó como cantante de rap el ‘reality’ de talento ‘Escuela de famosos’ (2011, Ecuavisa) y luego actuó en comedias de la misma cadena, que aprovechó sus ocurrencias, su candor y su jerga popular. ‘Lo que está pa’ ti’ se emitirá de lunes a viernes en el horario de las 19:00.



En la telenovela, Álvarez despierta un día en los cerros de Mapasingue siendo el muchacho que fue antes de su incursión en la pantalla chica, viviendo en las condiciones en las que vivía hace seis años. Y aunque evoca una vida de ‘famoso’ como cantante y actor, es una realidad que sólo el recuerda pues nadie lo reconoce como 'Don'.



La idea se le ocurrió al propio Don Day hace tres años a la vuelta de un viaje de Miami (Estados Unidos) al que lo acompañó su hermano, Jimmy Álvarez. “En mi vida pensé conocer otros países o viajar en avión. Chuta, que sería de nosotros si nunca hubiera entrada a la televisión, le dije a mi hermano. Y comencé a escribir la historia”, contó.



La producción ya lleva 20 capítulos grabados de la telenovela en el último mes, de un total 100. La totalidad de las escenas se graba en locaciones, en su mayoría en el propio barrio de Mapasingue.



“La novela desde ya es criticada, dicen que no soy actor (...) Sé que la producción será un éxito por más que haya críticas destructivas, uno tiene que bañarse en aceite (ante ellas), le estoy metiendo ñeque al proyecto”, indicó Don Day.



La historia también se desarrolla en las instalaciones de GamaTv, ya que el personaje principal desarrolla su vida e historia alrededor de un canal de televisión.



El “color humorístico” surge del contraste de una vida de privaciones en ese universo paralelo que cuenta la telenovela, dice Julián Pico, director de ‘Lo que está pa’ ti’.



“Pero al mismo tiempo es una historia bonita porque creo que nos enseña a que no estamos casados con las cosas materiales, y que los sueños se pueden cumplir”, dijo Pico, productor ecuatoriano que ha trabajado con Univisión, Telemundo y en la dirección de series locales, pero quien dirige su primera telenovela.



“Diego es un chico muy creativo y ocurrido, un joven humilde que no ha cambiado, que no tiene poses y eso hace que la gente del común se identifique con él, hay que explotar estos talentos”, agrega Pico.



La mañana de este miércoles 24 de mayo la producción grabó escenas en una discoteca de Urdesa, al norte de Guayaquil, junto a las actrices Ámar Pacheco e Isabell Mestanza y junto reporteros de farándula de canales locales que hicieron de extras.



En la novela también actúan María Fernanda Ríos y María Fernanda Pincay, quienes junto a Pacheco tendrán roles protagónicos. El elenco lo integran además los actores Elena Gui, Vanessa Ortiz, Fabo Doja, Santiago Carpio y Aurelio Heredia.

