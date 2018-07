‘(No) pose’ de la artista Belén Jaramillo reflexiona sobre la convención

LEA TAMBIÉN

La noche de este 4 de julio del 2018 se inaugura ‘(No) pose’, la primera muestra en solitario de la muralista y pintora Belén Jaramillo, más conocida en el circuito artístico como Bln Bike. La exposición se abrirá en +Arte Galería Taller (Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln), donde permanecerá hasta el 20 de julio.

En ‘(No) pose’ se recopila una fracción de una investigación que Jaramillo ha realizado en los últimos años acerca de la representación estereotipada del género en el dibujo y en la pintura. ¿Qué elementos sociales definen la mirada que tenemos del desnudo en un taller académico de dibujo y pintura? ¿Por qué a pesar de la renovación temática, la práctica de la representación de la figura humana en dibujo y pintura no abandona esta normalización? Estas son algunas de las preguntas que se hizo.



Jaramillo dice que en un taller se aborda al cuerpo, usualmente, desde una perspectiva técnica y artística, es decir, se despersonaliza al modelo y se lo analiza desde la geometría, color, luz y sombra. Sin embargo, al ser la encargada de contratar a los modelos para el taller de arte de la Universidad San Francisco de Quito, existió un acercamiento.



La norma es que los modelos interpreten posiciones clásicas, es decir, con características femeninas y vulnerables para las mujeres y de fortaleza y actitudes heroicas para los hombres. “La performatividad de lo masculino y femenino está en nuestro chip”, dice.



No obstante, Jaramillo notó que la personalidad, sentimientos y dolencias de los modelos influían en sus posiciones. Mientras más los conocía, se dio cuenta de que repetían poses. Para la artista inició un proceso de “encontrar el lenguaje del cuerpo. Buscar qué sucede con la pose cuando te permites ser tú mismo”.



Una modelo que tenía dolores de espalda y, cuando descansaba, se estiraba fue representada. También fue pintado un modelo que venía del teatro y quien se sintió cómodo con posiciones no relacionadas con la masculinidad clásica.

Si bien los óleos en formato más grande que el real son el foco, la muestra contará con otras cuatro expresiones artísticas. Hoy, los modelos que colaboraron con la exploración de la artista realizarán un performace, para lo que hay que ingresar a la galería antes de las 19:30. Además, habrá dibujo, fotografías del proceso de creación y un paisaje sonoro.