Niña que anunció premio 'gordo' de la lotería española desea viajar a Ecuador

La niña Nicol Valenzuela, que anunció hoy, jueves 22 de diciembre, el primer premio de la Lotería de Navidad en España, desea ver cumplido el sueño de viajar a Ecuador, el país de su familia, explicó hoy su madre, Elisabeth.

Nicol, de once años, cantó junto a Lorena Stefan el 'Gordo', el número 66 513, que aporta a los afortunados 20 000 euros (unos USD 21 863) por cada euro jugado.



Las dos niñas ya cantaron el primer premio de este sorteo el año pasado y hoy la madre de Nicol, muy emocionada, pidió a los agraciados que no se olviden de ella y "le den una propina porque se lo merece".



Elisabeth, originaria de Ecuador y residente en España desde hace dieciséis años, ha pedido "a toda esa gente que le ha tocado que se acuerden un poquito" de su hija, ya que el año pasado cuando también cantó el Gordo eso no ocurrió.



La madre ha contado que Nicol tiene una discapacidad del 37 % debido a un pequeño retraso en el aprendizaje y por ello requiere atención especial de un logopeda.



Además, la niña tiene un sueño: viajar a Ecuador para conocer el país de su madre y a la familia de ésta, especialmente a su abuela.

Elisabeth aseguró que su hija, que quiere ser periodista, "va a llegar muy lejos a pesar de su pequeño problema" y ella se va a encargar de que "cumpla todas sus metas".