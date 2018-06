Netflix emitirá seis especiales basados en la música de Barbra Streisand 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La empresa de entretenimiento Netflix y la cantante norteamericana Barbra Streisand firmaron un acuerdo en el que la compañía de 'streaming' pondrá a disposición de sus usuarios seis especiales basados en la carrera musical de la diva, en los años sesenta, y una versión extendida de la película 'Ha nacido una estrella', el filme que en 1976 protagonizó junto a Kris Kristofferson.

Fue la propia Streisand quien anunció, durante un evento organizado por la compañía de 'streaming' en el que mantuvo una charla pública con el también actor Jamie Foxx, el acuerdo con Netflix.



La colaboración entre la estrella y la plataforma incluye seis programas que traerán de vuelta algunos de los especiales de televisión que convirtieron a la cantante en una superestrella como 'My Name Is Barbra' (1965), 'Color Me Barbra' (1966), 'Barbra Streisand: A Happening in Central Park (1968), 'Barbra Streisand and Other Musical Instruments (1973), 'Barbra Streisand: The Concert'(1994) y 'Barbra Streisand: Timeless' (2001).



Además, también se incluirá en el catálogo de Netflix una versión extendida de 'Ha nacido una estrella' que incluirá material inédito como la versión instrumental de la canción 'Evergreen' interpretada por la propia Streisand y también imágenes adicionales de 'With One More Look At You' y 'Watch Closely Now' de la película dirigida por Frank Pierson.



El protagonizado por Streisand fue la tercera versión de la historia creada por William A. Wellman y Robert Carson y que debutó en el cine con un primer filme protagonizado en 1937 por Fredric March y Janet Gaynor. La versión más aplaudida fue el remake de 1954 que estuvo protagonizado por Judy Garland y James Mason y dirigido por George Cukor.



La cuarta entrega de 'Ha nacido una estrella' llegará a la taquilla el próximo 11 de octubre del 2018, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, quien se estrenará como director.