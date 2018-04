Actriz Natalie Portman anula un viaje a Israel por los eventos 'penosos'

LEA TAMBIÉN

La actriz israelo-estadounidense Natalie Portman anuló una visita a Israel en donde debía recibir un premio en junio, debido a los eventos recientes “extremadamente penosos” para ella vinculados a ese país, anunció la organización que otorga el premio.

La Genesis Prize Foundation, que dice haber sido informada por un representante de la actriz de 36 años, nacida en Jerusalén, no precisa a qué eventos hace referencia.



En su página internet dice no obstante que no tiene “otra opción que anular la ceremonia inicialmente programada para el 28 de junio” para entregarle lo que a veces se llama el 'premio Nobel judío' , que recompensa el trabajo y la dedicación de una personalidad hacia con la comunidad y los valores judíos.



En medio de manifestaciones masivas desde el 30 de marzo 36 palestinos murieron bajo las balas de soldados israelíes y centenares resultaron heridos en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.



Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian un uso excesivo de la fuerza por parte de Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Unión Europea reclaman una investigación independiente.



La fundación dice que sólo se le avisó que “los recientes eventos en Israel son extremadamente penosos para Natalie Portman, y que no se siente cómoda con la idea de participar en ningún evento público” en ese país.



“No puede participar con la conciencia libre en esta ceremonia”, agrega la fundación, citando a un representante de la actriz.

La fundación considera a Portman como un “ser maravilloso” y “ respeta su derecho a estar públicamente en desacuerdo con las políticas del gobierno” israelí. Pero teme que “por su decisión se politice el cariz filantrópico” de la organización y anula por consiguiente la ceremonia, agrega.