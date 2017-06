La música de los 80’ brilla en el inicio del Musimuestras en Guayaquil

Con un capítulo dedicado a la música de los reyes del pop, Michael Jackson y Madonna, la agrupación Vargas Project Band inició la noche de este viernes 2 de junio el tributo a la música de los 80’ que plantea este año la decimotercera edición del Musimuestras, festival musical con perfil didáctico organizado por el Museo Municipal de Guayaquil.

Al ritmo de Beat It de Jackson o del Physical de Madonna, la banda repasó la producción ochentera de las estrellas del pop en un concierto al aire libre en el Ágora 2 del Malecón Simón Bolívar. El público llenó la plataforma del Pasaje de los Presidentes, en el concierto de apertura del Musimuestras.



Hasta el próximo sábado 10 de junio, grupos de músicos locales, además de 16 bailarines, actuarán en espectáculos gratuitos tanto en el ágora del Malecón, a la altura de la calle Aguirre, como en el propio Museo Municipal.

La banda del concierto inaugural fue dirigida por Gustavo Vargas, director de la carrera de música contemporánea de la Universidad Católica, que definió como un momento crucial en la carrera de Madonna el lanzamiento de un tema como el controvertido Like a Prayer.

La canción que incluye textos litúrgicos abrió el concierto que contó con coreografías de Vive Company y la voz de Cristina Alcivar, interpretando a la Reina del Pop. Temas como Papa Don't Preach (Papá no me sermonees) o La isla bonita, acompañada de cajón peruano y bailarinas de flamenco, hicieron parte del repertorio.



Diego Chiang, joven cantante guayaquileño interpretó por su parte las canciones de Michael Jackson. De acuerdo con el cronograma, mañana sábado 3 de junio, a las 19:00, actuará la agrupación Willy Wong and the Brothers, en el Museo Municipal con un capítulo sobre la música disco.