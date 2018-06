Con música y artistas se recuerda a Medardo Luzuriaga en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los seguidores del músico lojano Ángel Medardo Luzuriaga, líder y fundador de la banda Don Medardo y sus Players, se congregaron la noche de este martes 19 de junio del 2018, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para su velatorio.

Cerca de 300 personas vestidas de negro lo despiden. Sobre la tarima del escenario se colocó el féretro, junto a dos pancartas con la foto del músico y arreglos florales.



"Ángel Medardo Luzuriaga González (1937-2018). Todos tus recuerdos, todas tus canciones... Siempre te llevaremos en nuestros corazones", decía en una de las pancartas. En otra: "Don Medardo, tú no te has ido. Tu música vivirá en nuestros corazones".



También se organizó un espectáculo artístico con bandas nacionales para recordar su legado musical. La primera agrupación saltó al escenario fue la del Cuerpo de Bomberos de Quito, cuyos músicos interpretaron un mosaico de temas nacionales y luego tocaron 'Cumbia chonera', uno de los clásicos de Don Medardo y sus Players.



La gente lo recordó con cariño. "Soy manaba y toda la vida he disfrutado su música. He bailado sus temas y duele su partida", manifestó Miguel Castro.



Estaba con su enamorada, Rocío Muñoz. Dijo que el país pierde un músico legendario. "El mejor legado es disfrutar su arte y no dejarlo morir en las próximas generaciones".



Emerson Molina, cantante de la orquesta Don Medardo y sus Players estaba conmovido. "Hay mucho cariño, soy un fan de toda la vida, seguidor por mis padres". Contó que la nueva generación del grupo cuenta con 17 músicos.