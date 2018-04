La música de Chimborazo está en un libro

LEA TAMBIÉN

La música de las comunidades indígenas tiene características únicas, según la investigación del musicólogo Mario Godoy. Su libro ‘Chimborazo Carnaval’ sintetiza una indagación que le tomó cerca de 43 años recopilar.

Él pertenece a la quinta generación de una familia de músicos. Se inició como investigador a los 20 años, cuando la música indígena cautivó su atención por la diversidad de melodías y significados.



“Quería saber más de la música indígena, pero era muy difícil ingresar a las comunidades porque la gente era desconfiada y no admitía extraños”, recuerda Godoy.



El primer acercamiento se dio cuando fue maestro voluntario de educación musical en Cacha. El entusiasmo que sintió cuando acompañó con su acordeón las voces agudas de los niños que cantaban en kichwa marcó su investigación.



La cercanía que logró con los músicos indígenas le permitió documentar cantos patrimoniales, que están en peligro de extinguirse, como el Jahuay. Además, él colaboró en la grabación de discos de agrupaciones musicales indígenas.



“Logramos preservar una memoria de las melodías originales que hoy ya no se escuchan con frecuencia. Artefactos como el disco móvil están matando la música originaria y causando contaminación auditiva”, dice Godoy.



En su texto, que fue publicado el año pasado, él cuenta las particularidades de las canciones puruhaes. Las describe como un género propio, pues cuentan con todas las condiciones para considerarse un género musical.



El canto del Jahuay, por ejemplo, es “la música sacra andina” para Mario Godoy. Esta se acompaña de bocinas y se escucha en tiempos de cosecha. Es un canto para agradecer al agua, a la tierra, al sol, a la luna y a todos los elementos que intervinieron en el crecimiento de las plantas y su cosecha.



En el libro también se incluyen partituras de las canciones de Carnaval y un disco con composiciones propias y colaboraciones de músicos como Martín Malán, Paco Godoy, Tatiana Gorritti y otros.



En el libro también se describe la fiesta de Carnaval en Chimborazo, sus ritos, personajes e instrumentos musicales propios. “El Carnaval es un tiempo especial, la cultura indígena celebra el Pawkar Raymi”, explica Godoy.



En las canciones y coplas de Carnaval se habla sobre la vida cotidiana, el enamoramiento, las relaciones familiares y el trabajo con un toque de picardía. La fiesta es liderada por el Yaya Carnaval y la Mama Shalva.



Según Godoy, la importancia que tienen ellos también se expresa en la letra de las canciones festivas. Con la simbiosis cultural que surgió tras el mestizaje, la fiesta también adquirió una connotación religiosa.



En Guamote, por ejemplo, la fiesta se dedica a San Carlitos Carnaval, un santo que no consta en los registros católicos, que surgió de la imaginación de la gente y se convirtió en una tradición. Él es el pro­tagonista de varias canciones de Carnaval.