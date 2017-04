Seis latinos llegan al Salón de la Fama

Cada lista genera polémica, pero la de los ganadores de la última elección para integrar el Salón de la Fama de los Compositores Latinos ha sido todo un shock, sobre todo por la derrota de gigantes de la música popular, como el panameño Rubén Blades, el brasileño Caetano Veloso o el venezolano Ricardo Montaner.

Estos son los seis ganadores.

Este honor le llega a Camilo Sesto a los 70 años, ya retirado y con el rostro transformado, para mal, por las cirugías estéticas. Su nombre verdadero es Camilo Blanes y es considerado un divo de la balada, el pop y hasta del rock por su papel estelar en ‘Jesucristo Superstar’, quizás el mejor performance de toda su carrera.



Sus temas de amor fueron invencibles en los 70 y 80, como El amor de mi vida, Vivir así es morir de amor, Si tú te vas, Perdóname, Melina y ¿Quieres ser mi amante?

​

Con 61 años, María Guadalupe Araújo Yong, mejor conocida como ‘Ana Gabriel’, es una de las artistas mexicanas (con ascendencia china de lado materno) más premiadas de la historia, aunque estuvo a punto de dejar la música y optar por el oficio de contadora.



Sus temas de amor son conocidos gracias a su voz arenosa, entre los que se destacan No me lastimes más, A tu lado, Y aquí estoy y Eso no basta.

​

José Fernando Emilio Olvera Sierra es, a los 57 años, líder de Maná,el grupo que creó junto a Alejandro González y los hermanos Calleros. Fher, como se lo apoda, escribió en solitario los hits Como te deseo, Te lloré un río, Vivir sin aire, Clavado en un bar y otros.



Junto al ‘Animal’ González’ compuso otros éxitos de Maná como Rayando el sol y Perdido en un barco. El grupo ha cambiado de integrantes pero Fher y ‘Animal’ se han mantenido y han hecho de Maná una institución del pop-rock.

​

Érika Ender es la gran sorpresa del listado. El éxito arrollador de la canción Despacito, escrita junto a Luis Fonsi, ha catapultado a la fama a esta compositora de 42 años, que ha luchado toda su carrera para ser reconocida también como cantante.



Roberto Livi, argentino, de 75 años, es autor de canciones muy difundidas como Toco Madera (Raphael), Vestida de blanco (Rocío Durcal), La carretera (Julio Iglesias) y Cuarenta y veinte (José José). Livi también es productor.



Esta lista la cierra el mexicano Martín Urieta Solano (74 años), quien escribió Mujeres divinas, la canción más conocida de Vicente Fernández y por la que merece este premio.