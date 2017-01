La música ecuatoriana es reconocida en los ránkings internacionales

La comunidad española Headbangers Latinoamérica, que cada fin de año publica una lista con los mejores lanzamientos de rock y metal en diversas categorías (femenino, español, latinoamericano...), en esta ocasión colocó a dos agrupaciones ecuatorianas en su Top 300 de destacados de 2016, en la categoría Álbumes Latinos.

En el puesto nueve de esta lista está el grupo de metal progresivo Hemisphery con su disco debut, 'Synthesis', en el que se incluyen 10 temas inéditos de ritmos progresivo, power metal y sinfónico.

Foto: Cortesía Hemisphery

De acuerdo con Roberto Peñafiel, vocalista de la banda, 'Synthesis' tuvo un prelanzamiento el pasado abril, cuando tuvieron la oportunidad de compartir escenario con los españoles Barón Rojo en el concierto que brindaron en la Casa de la Cultura. El lanzamiento oficial está previsto para el próximo 17 de marzo de 2017, en la visita que hará la agrupación española Ángeles del Infierno a Quito.



Los primeros 10 lugares de esta selección de Headbangers Latinoamérica está compuesta por el disco 'Bacterya', de Vibrion (Argentina); 'Agony', de Nervosa (Brasil); 'Experiment of Existence', de Ripper (Chile); 'A Near Life Experience', de Woslom (Brasil); 'El tiempo hace estragos en la gratitud', de Zorra (Argentina); 'Novus Mundus', de Ariadna Project (Argentina); 'Hawaii', de Aisles (Chile); 'Deadline', de S7N (México); 'Synthesis', de Hemisphery (Ecuador), y 'The Sosh Guar', de Homicide (Brasil).



Otra agrupación ecuatoriana que entró en este ránking 2016 fue Southern Cross, que ocupó el puesto 239 con su disco 'Las voces del Éxodo'. Según Mario Pazmiño, integrante de la banda, esta nominación fue una sorpresa, pues “publicamos el álbum apenas a finales de noviembre”.



Southern Cross se ubicó detrás de bandas como Chaicura, con el disco 'Wunen Antu' (Chile), Acidez, con 'Welcome to the 3D Era' (México), y Necro, con 'Adiante' (Brasil).



En la escena independiente



La revista mexicana Difuzion Alternativa Magazine también presentó un ránking con las agrupaciones alternativas e independientes más destacadas de 2016, bajo el título 'Top 20 de bandas recomendadas'. Aunque, en este caso, de acuerdo con la publicación que hizo la revista, el listado no está enumerado.



Entre las bandas y artistas que Difuzion colocó en su Top 20 se destaca el proyecto 'UNO', del productor y músico ecuatoriano Enrique Vela, DJ y exintegrante de la banda Estéreo Humanzee. Esta es una propuesta que fusiona música electrónica, ritmos alternativos y voces.

'UNO' es un proyecto del productor y músico ecuatoriano Enrique Vela, DJ y exintegrante de la banda Estéreo Humanzee. Foto: Archivo EL COMERCIO

Algunas de las canciones que se desprenden de 'UNO' son Introdisco y Bien, tema que, además, Vela interpretó a los pacientes con cáncer del hospital Eugenio Espejo.



El quiteño comparte este ránking con los mexicanos Glasmus, Juan Castelazo, Giuliana, Patoqi, Epiffania, Vaya Futuro, Ángel Peralta Project, Jardín, Elektric Lucie, Dandy Overdose, CocóCecé, Pequeño Fénix, Marco Mares, Manu Betz, Yangs y Kigdom, los estadounidenses Viri y los Bandidos, los canadienses Nosis y los españoles Síndrome Moscow.