‘Mujer Maravilla’, el origen de una leyenda

La película en solitario de ‘Mujer Maravilla’ llega finalmente a la pantalla grande en medio del aplauso de la crítica internacional y dispuesta a honrar el legado feminista con el que fue concebida en 1941, por William Moulton.

Pero además, es una producción lo suficientemente entretenida y emocionante para encajar con los demás ‘blockbuster’ de superhéroes que, en el caso de los filmes basados en los cómics de DC, no han alcanzado el éxito previsto, después del Batman de Nolan.



En ese sentido, ‘Wonder Woman’ empieza a romper los moldes del género al entregarle el protagonismo a una figura femenina, interpretada por la actriz de origen israelí Gal Gadot, en una cinta dirigida por otra mujer, la californiana Patty Jenkins.



Una decisión esperada -sobre todo en tiempos de correcciones políticas- con resultados que le pueden devolver el brillo a las aventuras de los personajes DC en el cine.



Siguiendo las estrategias que intentan mantener la expectativa en las franquicias de superhéroes, ‘Mujer Maravilla’ hizo una breve aparición en ‘Batman vs. Superman’. Un abrebocas a la que ahora es una historia que explora el origen de este icónico personaje. Porque antes de convertirse en la Mujer Maravilla era Diana, princesa de las Amazonas, criada en un remoto y protegido paraíso y entrenada para ser una guerrera invencible.



Un retorno a los orígenes abordado como una verdadera leyenda mitológica, tanto visual como narrativamente, y donde empiezan a delinearse los rasgos que definirán la personalidad y el carácter de la protagonista, dueña de un alma noble e impetuosa.



Gadot hace su entrada poco antes de que la tranquilidad de la isla se altere con la llegada de Steve Trevor (Chris Pine), un piloto estadounidense, que se estrella cerca de la isla escapando del ejército alemán.



Con el inusual visitante también llegará la noticia sobre un conflicto masivo en el mundo exterior. Es ahí donde la producción propone un camino distinto a la historia original que introducía a ‘Wonder Woman’ en la Segunda Guerra Mundial.



En el guion de Allan Heinberg, el conflicto al que hace referencia el piloto es la Primera Guerra Mundial. Una decisión que se justifica en la idea de ubicar al personaje en una época crucial para los movimientos femeninos que luchaban por el derecho al voto, pero también donde la guerra adquiría otras dimensiones a partir de la creación de armas más sofisticadas.



Jenkins aprovecha la licencia creativa para poner en escena una historia cruda y conmovedora, a la vez que intrépida y divertida, donde la diosa Amazona se enfrenta a un mundo desconocido, para descubrir el potencial de sus poderes y luchar por la esperanza de saber que la humanidad puede vivir en paz.



Patty Jenkins

​

Nacida en California, debutó en el cine con la dirección de ‘Monster’ (2003), que le significó un Oscar a la actriz Charlize Theron. Desde entonces ha trabajado en varias series de televisión. ‘Wonder Woman’ es su segundo largometraje como directora.