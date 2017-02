Mujeres manifestarán en Argentina por la prohibición del 'topless'

Luego de la polémica por la prohibición del 'topless' en un balneario al sur de Buenos Aires, mujeres argentinas convocan este martes 7 de febrero a un “tetazo” en el centro de la capital y otras provincias en el país.

La convocatoria a la que las mujeres se citan con sus pechos destapados es a las 17:00 locales (20:00 GMT) en el Obelisco del centro de Buenos Aires y tendrá réplicas en Rosario (300 kilómetros al noroeste de la capital) y Mar del Plata (400 kilómetros al sur) .



El grupo Agitaciones contra el Acoso Callejero convocó al 'tetazo' a través de la redes sociales con las consignas “ ¡Nuestros senos no deben ser censurados! ¡Igualdad! y ¡El único seno que molesta es el que no se puede comprar! ” .



El viernes 3 de febrero pasado se produjeron iniciativas similares en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, en el norte del país, y durante el fin de semana la prensa local retrató a varias mujeres en 'topless' en las playas de la costa atlántica y que levantaron pancartas defendiendo esta protesta ante las cámaras.



El detonante de estas manifestaciones fue un incidente ocurrido hace dos semanas cuando 20 policías y seis patrullas ordenaron a tres mujeres que vistieran su bikini completo en la localidad costera de Necochea, 500 kilómetros al sur de Buenos Aires.



El desmesurado incidente abrió el debate sobre las libertades individuales, la discriminación femenina y la moral frente a la desnudez.



El juez Mario Juliano, del tribunal Criminal 1 de Necochea, resolvió archivar el caso denunciado por un hombre por “ carecer de relevancia contravencional ” y le pidió “ prudencia ” a la policía.



“La defensa irrestricta de las libertades me lleva a posicionarme en favor de las mujeres que decidieron descubrir sus pechos, del mismo modo que apoyo las manifestaciones ('tetazos') que ocurrirán en los próximos días en defensa de los derechos ” , escribió el juez.



La dirigente de izquierda, Vilma Ripoll, expresó que participará de la marcha y afirmó que esto es “ un nuevo paso preparatorio hacia el paro internacional de mujeres del 8 de Marzo por todos nuestros derechos ” .



En julio de 2016 miles de mujeres protagonizaron una “teteada masiva en varias ciudades de Argentina, muchas de ellas madres amamantando, en repudio al caso de una mujer que fue expulsada por “amamantar a su hijo en público” en una zona cerca de Buenos Aires.